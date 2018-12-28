青春版《十二夜》愛得狂野

2018年12月28日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

長年經營樂齡劇場、享譽國際日本導演流山兒祥，現年71歲，卻有一顆不老的心，除了和高齡演員合作，也帶領台日兩地青年學子創作，近期和北藝大戲劇系合作的莎翁經典《十二夜》，展現青春活力，他表示，「《十二夜》說的就是戀愛的美好，如果是由年輕人表現，更能展現屬於青春獨有的狂躁野性，特別帶勁。」

年輕人情動 最帶勁

流山兒祥表示，莎士比亞的戲劇作品，幾乎都有打鬥元素，「不管是《哈姆雷特》、《李爾王》、《理查三世》或《馬克白》，對我而言，都有激烈的格鬥和衝突，藉此凸顯人的內在世界，很貼近人性，其中表現得最為極致的，就是《十二夜》。」

《十二夜》故事透過一連串的性別誤認、以及錯愛，表現愛情所帶來的狂喜與酸甜苦辣，流山兒祥說，這是他最喜歡的狂野戲劇類型，「非常混沌不明，卻能吸引觀眾目光。」

流山兒祥表示，劇中所展現的戀愛特質就是行動，「行動就是一種格鬥的心情，對我來說，這個版本最有趣、最重要的地方，就是如何把年輕人的情動表現出來，唯有年輕人可以把情動的狀態揮霍到極限，我希望他們盡可能地展現活力。」

揮霍到極限 有氣魄

這回擔任演出的演員，年齡落在19歲至29歲之間，流山兒祥表示，他以夥伴的心情和學子們工作，「我希望這年紀的大家，可以展現年輕人的氣魄，以專業演員的認知，嚴肅面對台下觀眾，而且有自信告訴自己，這是全世界獨一無二的《十二夜》版本。」

流山兒祥表示，在大學裡所執導的戲劇，如何和當地城鎮、社會有所連結，是很重要的事情，他目前也帶領日本福島地區青年創作，以日本劇作家真船豊作品《鼬》為本，藉此探討核災、大地震等議題，「這個作品對遭逢核災的福島有很深的意義，未來希望發展成形之後，可以在當地一直公演，讓更多人關心環境、核災問題。」

(中國時報)