「恢復中國史」公投 展開連署

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中國時報
／台北報導

恢復中國史課綱公投，進入首階段連署！嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，如果要趕上2020年總統大選，公投必須先在明年二月前達到2000人連署，做為共同提案人，才能夠送審及展開後續行動，希望社會大眾多加支持。

九合一選舉中10個公投案有7案過關，受到啟發的吳昆財表示也會發起「恢復中國史」公投連署，希望能和2020年總統及立委大選一起投票，不讓少數人決定台灣下一代學習中國史的權利。

吳昆財說，為了中華民國的永續發展，發起2020年元月的恢復中國歷史課綱公投。

吳昆財說，公投有兩階段，第一階段是提案，必須有大約2000名提案人，他算過時間，必須在明年二月前有2000人連署做為共同提案人，才能夠送審，審完之後就可以正式連署，必須在明年九月前達到30萬份，「時間還滿趕的，讓我們共同創造歷史，懇請大家支持！」

公投主文是：「你是否同意恢復教育部103年課綱微調版的中國史教育」，連結是https://drive.google.com/open?id=1XNDEswUD6jVfMPXzSDIkpq91OKU4ssT1，下載之後要寄到嘉義縣番路鄉江西村平（火田）28號13樓之一（郵遞區號602），吳昆財（歷史教育新三自運動協會）收。

今年8月13日，教育部課審大會通過將12年國教高中歷史課綱分成台灣、東亞及世界等3個分域，並明確提到「中國史納入東亞史的架構下討論」，中國史不再單獨存在。不過早有許多歷史學者不滿地表示，新課綱裡所謂的東亞史根本經不起檢驗，與真正的東亞史毫無關係；相較之下，台灣史從一個章節，變成一本書，現在又把中國史「作掉」，都是為了去中國化。

(中國時報)

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