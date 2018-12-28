康橋選出7位師資類公費生

2018年12月28日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

康橋國際學校與5所師培大學歷經4個月嚴格把關，完成107學年度7位類公費生的甄選，27日特別為7位獎助生舉辦簡單隆重的歡迎會，並與前一屆的類公費生學長姊們座談，彼此交換學習與教學經驗的心得。

康橋國際學校從去年開始基於回饋社會，並協助國內師範院校畢業生就業，首創類公費生制度，分別與台灣師大、國北教大、台北市立大學及清華大學等4所師培單位，建立「教育產學合作策略聯盟」，以培育康橋兩岸系列學校未來所需師資。

首屆便有6位優秀同學通過甄選，獲得康橋106學年度師資類公費生2至3年獎助金，首批獎助生即將於108學年度分發各校區服務。今年順利進入第二屆，合作的師培學校增加一所高雄師範大學，獎助及招師範圍擴及南台灣。

康橋國際學校「教育產學合作計畫」提供的類公費生獎助頗為優渥，以第2屆107學年度錄取的7名獎助生為例，分別為台北市立大學3名，國立台北教育大學2名、國立台灣師範大學2名，現已與康橋國際學校完成簽約，享有在學期間每月8000元獎助金，最長獎助3年，畢業後將依其簽約志願，分別於109學年度分發至康橋系列學校擔任教師。

董事長李萬吉在歡迎會中表示，去年第一年試辦，成果令人相當欣喜，師培學校對甄選過程嚴謹，確保了甄選通過學生優秀的素質，而康橋也安排各種教學實習及專人輔導，讓獎助生在大學、研究所養成的理論課程，能即時於康橋學校獲得實踐和經驗累積，即使初任老師也能很快上手。

李萬吉表示，康橋的「教育產學合作計畫」所培育的類公費生，除協助師範生就業，為康橋建立優秀師資群，也在為台灣教育界培育更多的優質教師，可說一舉三得，未來康橋將努力把計畫持續辦下去。

(中國時報)