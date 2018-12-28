2018年12月28日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

張惠妹（阿妹）去年以千萬元價碼，接下代言品牌「永鑫能源」，成為國內首位代言「太陽能」的藝人，昨宣布阿妹再續約，據悉酬勞同樣高達千萬台幣；而阿妹也打破過往總以黑色為主的酷味，化身白色女神，對此阿妹表示：「今年二度合作，當然要以耳目一新的造型，讓大家見識到我百變的一面！」

阿妹這次拍攝全新的形象照片，為展現出太陽能「光」的形象，以全白造型示人，打造「太陽之女」的女神風範，現場更嘗試許多鏡頭角度，拍攝了上千張照片，她笑說：「繼麥克風小白之後，白色造型我也能駕馭，以後請叫我太陽女神！」

500萬打造跨年表演

而她也自詡為能源專家，儼然像節能糾察隊，隨時提醒大家要隨手關燈，甚至機會教育周遭朋友綠色能源的重要性。經紀人陳鎮川笑說，熱愛環保的她喜歡「就地取材」，連現在住在新店山上，還時不時會去撿樹枝，自己生火營造浪漫氣氛。

阿妹今年將暌違3年登上台北跨年晚會舞台，擔任壓軸演出，為此她豪擲500萬成本，還請來「烏托邦」巡演團隊，從日本找來音響工程師，再商請香港燈光設計，光樂隊就快20人，預計一連獻唱15首歌曲，表演時間長達1小時。

她精心準備跨年節目，為了怕被破哏，提前在練團室密集彩排，正式演出當天則不會彩排太久。隔天阿妹則依照慣例回台東部落老家參加年祭，明年則要開始籌備新專輯或新巡演。

(中國時報)