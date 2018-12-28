羅宏正幻想360°雪中擁吻

2018年12月28日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

羅宏正看到千萬骨董車心情相當雀躍興奮。

羅宏正推出新歌〈撐傘〉MV，找來神似周子瑜的女模擔任MV女主角，太陽娛樂斥資在午夜的五股工業區封街，並在路面撒粗鹽製造雪景，還借來一輛60年代的千萬賓士骨董車入鏡，讓喜愛車子的羅宏正眼睛一亮，主動跟導演報名，自願當起泊車小弟幫忙移車過足車癮。

羅宏正說：「我很喜歡老車，但喜歡是一回事，擁有是一回事，坦白說開的時候心裡壓力很大，老車零件稀少，甚至有些都停產了，很怕萬一有什麼意外，因為不是有錢就能解決的。」

喝3杯咖啡提神

雖然MV天黑才開拍，但羅宏正一早就為拍攝做準備，喝了3杯咖啡提神，「尤其我自己還沒親眼見過雪，覺得下雪是很浪漫的事，所以對於〈撐傘〉MV會在雪景中拍攝，整個小宇宙都燃燒了！」拍攝雪景時偶有泡泡闖進他眼睛，他搞笑說：「我就以一個拋媚眼的表情完成拍攝！」又說：「但又很擔心會飛進嘴巴裡面，不然可能會上演口吐白沫的戲碼。」

問到是否會想與心愛的人在雪中擁吻，他笑說：「一定會情不自禁啊，各種角度湊滿。」但他正式和女模演出對手戲時，卻數度肢體僵硬狂NG，被笑說單身太久忘了戀愛的感覺，而他覺得自己演談情說愛戲還需突破，當下打趣請導演先示範，他讚美女模很可愛，「但可能我們都算害羞的人吧，只有在等待下一個指示之前小聊兩句，然後就被沉默句點。」

(中國時報)