陸元琪徹底斷開袁惟仁

2018年12月28日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

陸元琪（右）昨親手編織圍巾送寒士避寒。

陸元琪離婚後獨力養一對兒女加上房貸、車貸讓她呈現負債狀態，她27日出席人安基金會「寒冬送暖」活動，想到自己的媽媽省吃儉用，隨時準備幫她度過經濟難關，兒女懂事又堅強，讓她一度難過哽咽。她的前夫袁惟仁回台就醫後，她不再探視，「我祝福他快好起來，畢竟他靠腦子吃飯，經歷這麼大一場災難，一定能珍惜情感的溫度，寫出來的東西更能感動大家，但他在我的人生裡，已經不是任何一個角色了。」

陸元琪說，現在要重新展開自己的人生，她雖沒到醫院探視，不過兒女有陪爸爸過耶誕節。最近她的直播團購生意越來越好，希望債務明年能還清。被問到是否要負擔袁惟仁醫藥費，她做出捶胸動作說：「Why me？」表示離婚後已跟對方斷得乾淨，和袁媽媽除了之前在上海見過面，之後也沒聯絡，但孩子跟爸爸有血緣，她很支持孩子看他。

心疼17歲兒

她說最近又被談話節目裡的名嘴錯誤評論氣到，但她正面看待：「我的社團商城又有很多人加入，謝謝大家。」她說自己以前像睡美人，不必擔心錢的問題，現在碰到人生課題和磨難，笑言：「我的人生是別人的3倍，常想著若再來一題我就會倒了，現在會笑著說『怎麼這麼好玩呀』。」提到17歲兒子袁義令她心疼：「兒子看我被傷害，一直擋在我前面，我告訴他，你還是個孩子，不要一直保護媽媽，你要依靠的人是我。」

(中國時報)