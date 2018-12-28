林志玲蔡依林 明年走閃婚運

2018年12月28日 04:10 中國時報 李承陽 報導

命理師曼樺

命理學家曼樺老師27日舉行新書發表記者會，她以易經、命盤算「第一名模」林志玲的桃花運，直言：「她上一世有辜負人家，所以這一世感情較不順。」加上本身命盤不利婚姻，才會成為黃金剩女，不過曼樺老師算出她明年走到紅鸞星命盤的夫妻宮，有很大的機會閃婚。

曼樺老師表示，林志玲明年夏秋之際可能會有好消息，最晚3年內會結婚，若想早點牽上紅線，建議明年多穿紅色暖色系衣服、多參加喜宴、吃些偏紅色的食物，不過林志玲屬虎，新的一年碰破太歲，理財要注意，多和屬馬、狗、豬的朋友相處沒壞處。

曼樺老師也算出天后蔡依林明年亦有很大的機率會閃婚，2019到2021同樣出現紅鸞星，斷言：「蔡依林本身命盤沒有不利婚姻，但是她事業心強，如果有對象，可能走地下化，突然辦小島婚禮。」

演藝圈明年花邊不斷

她還加碼預言明年演藝圈內會有許多花邊新聞，將會有不少八竿子搭不上的明星突然交往，閃婚多，閃離、分手也會多。

曼樺老師自認踏入命理界是天命驅使，她老公原本經商失敗，夫妻倆到廟裡拜拜，當時有位路人不明就裡地告訴她老公說：「妳太太要學命理。」

隔1年，夫妻倆財務越來越吃緊，事業跌落谷底之際，她老公又在忠孝東路碰見那位路人，那位路人就送了一本易經六十四卦請她老公轉交給她，此後曼樺老師就成了命理學家。

(中國時報)