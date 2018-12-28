大廚Live教學輕鬆做好料

2018年12月28日 04:10 中國時報 徐力剛 報導

超秦集團執行長卓靖倫（右起）與銀髮族代表呂美珠大啖美味料理。（陳俊吉攝）

現代人營養充足加上醫療進步，台灣逐步邁入高齡化社會，銀髮族如何吃得健康，已成熱門議題。超秦集團旗下「綠野農莊」攜手「社會創新實驗中心」，27日舉行「銀髮輕鬆煮，健康樂活吃」網路直播課程，讓消費者在家也能輕鬆做料理。

經濟部中小企業處胡貝蒂副處長、超秦集團執行長卓靖倫、型男大主廚郭主義、聯合醫院失智症中心醫師劉建良、營養師陳芊穎及銀髮族代表呂美珠等人昨蒞臨剪綵，近40位銀髮學員報名，郭主廚現場教學「碎米雞丁」、「花雕燜雞」等簡易料理，民眾也可透過廚藝教室的360度錄影與直播系統，在網路觀看零時差，一起學習健康飲食觀念及料理手法。

提供100％國產雞肉

執行長卓靖倫分享，台灣老年人平均壽命約80歲，女性更高達83歲，針對愈來愈長壽的老年人，吃得營養健康是保持活力關鍵，集團自2018年初推出「綠野農莊─幸福家廚」料理直播節目，常有銀髮族來電詢問節目料理細節，可見健康飲食重要性。

卓靖倫指出，綠野農莊秉持「農場直送餐桌」理念，堅持提供100％國產雞肉，全程低溫冷藏保鮮，兼顧食安與美味；食材方面由綠野農莊為消費者把關，搭配主廚直播料理節目，未來將持續推廣「簡單料理，美味不變」理念，讓大家吃得安全又安心。

(中國時報)