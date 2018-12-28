大廚Live教學輕鬆做好料

營養師陳芊穎（左起）、銀髮族代表呂美珠、經濟部中小企業處胡貝蒂副處長、超秦集團執行長卓靖倫、型男大主廚郭主義及聯合醫院失智症中心醫師劉建良於現場合影留念。（陳俊吉攝）

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中國時報
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超秦集團執行長卓靖倫（右起）與銀髮族代表呂美珠大啖美味料理。（陳俊吉攝）

現代人營養充足加上醫療進步，台灣逐步邁入高齡化社會，銀髮族如何吃得健康，已成熱門議題。超秦集團旗下「綠野農莊」攜手「社會創新實驗中心」，27日舉行「銀髮輕鬆煮，健康樂活吃」網路直播課程，讓消費者在家也能輕鬆做料理。

經濟部中小企業處胡貝蒂副處長、超秦集團執行長卓靖倫、型男大主廚郭主義、聯合醫院失智症中心醫師劉建良、營養師陳芊穎及銀髮族代表呂美珠等人昨蒞臨剪綵，近40位銀髮學員報名，郭主廚現場教學「碎米雞丁」、「花雕燜雞」等簡易料理，民眾也可透過廚藝教室的360度錄影與直播系統，在網路觀看零時差，一起學習健康飲食觀念及料理手法。

提供100％國產雞肉

執行長卓靖倫分享，台灣老年人平均壽命約80歲，女性更高達83歲，針對愈來愈長壽的老年人，吃得營養健康是保持活力關鍵，集團自2018年初推出「綠野農莊─幸福家廚」料理直播節目，常有銀髮族來電詢問節目料理細節，可見健康飲食重要性。

卓靖倫指出，綠野農莊秉持「農場直送餐桌」理念，堅持提供100％國產雞肉，全程低溫冷藏保鮮，兼顧食安與美味；食材方面由綠野農莊為消費者把關，搭配主廚直播料理節目，未來將持續推廣「簡單料理，美味不變」理念，讓大家吃得安全又安心。

(中國時報)

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