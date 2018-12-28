格雷女放閃 銀得驚豔

達科塔強森出席摩洛哥馬拉喀什電影節，閉幕會上穿了Gucci銀色禮服，背後的愛心腰帶與禮服上的放射箭頭紋飾配得巧妙。 （CFP）

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中國時報
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布蕾克萊芙莉出席VERSACE紐約早秋大秀時，穿著品牌銀色低胸露背禮服，而且還大側露，火辣迷人。（VERSACE提供）
卡蜜拉貝兒力挺愛牌Ralph Lauren，出席大秀時一席銀色亮片低胸禮服展現玲瓏身段。（CFP）
貝拉哈蒂德出席「維多利亞的祕密」秀後派對，穿Julien Macdonald銀色亮片繞頸晚禮服秀深V，並踩Christian Louboutin銀色紅底鞋，加上寶格麗珠寶，亮麗性感。（CFP）
蓋兒加朵出席廣播影評人協會獎，穿著Prada銀色細肩帶晚禮服，百摺裙襬設計搭配黑色水鑽腰帶讓她閃閃動人。（CFP）

耶誕與跨年時刻，女星總喜歡配合佳節氣氛穿得bling bling，來迎接新的一年。銀色閃閃發光又低調優雅，深受許多女星喜愛，最近「格雷女」達科塔強森、布蕾克萊芙莉更接力帶起一股「銀色旋風」。

達科塔強森出席馬拉喀什電影節閉幕典禮時，以GUCCI淺藍銀緞面禮服，前後削肩深V剪裁搶盡鎂光燈，尤其一轉身腰帶上的愛心裝飾和光芒四射的銀箭頭，頓時添了浪漫甜美，前後反差的視覺驚豔摩洛哥。布蕾克萊芙莉出席VERSACE紐約早秋大秀時同樣穿銀色洋裝，側與背挖空外，背後腰上則有蝴蝶結裝飾，展現美人心機。

無論是「女超人」蓋兒加朵穿Prada銀色細肩曳地長裙配合拍照要求擺動百摺裙襬，或卡蜜拉貝兒身著Ralph Lauren銀色亮片低胸禮服，露出淺淺微笑拍照，還是超模貝拉哈蒂德出席紐約活動時不畏低溫，也要穿上Julien Macdonald銀色繞頸貼身晚宴服配同色調Christian Louboutin紅底鞋，銀色總能讓女星亮眼到不行。

(中國時報)

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