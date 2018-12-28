今天，咖啡續杯了嗎？

2018年12月28日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

路易莎老闆黃銘賢白手起家，從6坪大的小店鋪，一路到現在全台擁有將近400家連鎖直營加盟店。（盧禕祺攝）

甜點多元也是咖啡廳重視的品項，平均50元上下的蛋糕，也顧到小資族荷包。（盧禕祺攝）

設置中央烘豆場，首創台灣一條龍式的咖啡產業，便利上下掌握整體品質。（路易莎提供）

烘豆師正哥表示，消費者判斷咖啡豆新不新鮮，看什麼時候烘焙的，加上半年到一年期間，就是豆子的保存期限。（路易莎提供）

小農雪點咖啡～路易莎小農雪點咖啡透過與在地小農合作供乳，創造雙贏策略。（盧禕祺攝）

COFFEE LOVER's PLANET是唯一在百貨公司引烘豆設備的咖啡廳，消費者更能實際了解一杯咖啡的烘豆過程。（蘇蔓攝）

UCC旗下頂級店COFFEE LOVER's PLANET，虹吸咖啡的現場製作如同煉金術，觀賞製作過程就是種品味。（蘇蔓攝）

世界虹吸咖啡冠軍楊衣姍，同時也任職UCC行銷部，看好台灣不斷求新求變的咖啡市場。（蘇蔓攝）

cama推出APP行動會員功能，了解顧客口味偏好，深耕與顧客的咖啡體驗新關係。（cama提供）

台灣黑金商機年達700億元，不但超商業者陸續加入，國內外咖啡品牌也快速擴張。本土業者表示，台灣每人平均年喝122杯咖啡，還遠低於日本400杯、韓國380杯的量，至少還有1倍以上的成長空間。不過業者也分析，台灣因擁有豐富茶文化底蘊，對於咖啡的創意與味蕾非常敏銳，「拿光世界咖啡冠軍的就是台灣人！」

路易莎 年賣5000萬杯黃銘賢驕傲好喝

近年快速竄起的台灣本土路易莎咖啡，年底來到420家里程碑，直逼星巴克的450家門市，也即將落腳海外市場泰國、印尼等。以約星巴克的一半價格，兼顧裝潢質感與咖啡品質，在台灣年賣出5000萬杯。如此傲人的成績，40歲的黃銘賢很有自信，「我認為全世界最好喝的咖啡就是路易莎！我當老闆，我夠驕傲這麼說。」

站穩台灣 瞄準海外市場

鮮少接受採訪的67年次黃銘賢，不是富二代出身，也沒有管理學背景，大學一下念觀光，又轉系到會計，從小他就愛咖啡，從當星巴克店員，到跑咖啡豆業務，畢業後跟從國營事業退休的父親借了30萬要開店，「東區那種文青咖啡店，資本都要300萬以上，我只能跟家裡借30萬，後來頂了間壹咖啡店面，改裝成外帶店，就這樣慢慢做起。」

「LOUISA」這個名字看來簡單好記，卻是黃銘賢不眠不休想了200個名字的結晶，取英文名就是預設未來要打入海外，「LOUISA」來源於義大利的古字，令他聯想到咖啡起源就在義大利，沒想到一堆人不會念，才附上中文名稱「路易莎」。細膩的他覺得要做，就要做到最強、最好，而且世界級的棒，市場不能侷限在台灣。

重視品質 凡事親力親為

談到平價咖啡，黃銘賢分享，很多賣咖啡的老闆其實不懂咖啡，只懂花錢投資，以為消費者喝不出來，成本便宜就好，偷工減料賣爛豆子，最終還是失去顧客。目前擁有400家門市的路易莎，因為需求夠大，加上尋豆師有認證標準，才得以維持咖啡豆的品質；而他自己對咖啡的要求也甚高，身兼品管職下，一天要喝6杯咖啡，為了嘗出好豆子，對重口味的食物也一向忌口。

快速竄起，是否擔心崩壞危機？黃銘賢不擔心，「台灣喝咖啡的總量還會再上升，許多人不會每天吃蛋塔、吃豆花，但一定會每天喝咖啡，只須把產品做好；而且我會嚴選加盟主，必須要是熱情、對咖啡有願景的人，在嚴格訓練下，才能創造穩定的三贏局面。」野心勃勃的他，是否想成為台灣的星巴克？他笑說，應該是「咖啡界的ZARA」。

凡事親力親為，也讓黃銘賢生活壓力不小，簡樸的他不愛用名牌、不買名車，出門還常常請員工順便載他；近期才在新莊買房子，還透露是在多方比價下，以一坪不到30萬元購入，節省的作風讓老婆一度受不了。

UCC 異業合作培育虹吸冠軍楊衣姍

日系品牌UCC，在台灣成立滿30年，該牌行銷總監，也是世界虹吸咖啡冠軍得主的楊衣姍表示，台灣咖啡市場的確愈加競爭，UCC由於是老牌，不少顧客有一定的信賴度，品牌在各百貨深耕多年，尤其在忠孝SOGO更是開設長達31年，櫃位成本也較獨立街邊店便宜。近年透過與全家、OK超商的異業合作供應咖啡豆與技術，鞏固在台根基。

除了上島咖啡館，UCC旗下精品副牌「COFFEE LOVER's PLANET」更是以咖啡博物館的形式，引進世界各種咖啡豆種，還有義式、手沖、虹吸等多樣頂級器具，除了吸引想學咖啡技術的員工前來，固定的相關課程開設也增加「顧客體驗」的目標。

楊衣姍表示，其實亞洲與台灣對於咖啡的知識，完全不輸歐美，加上對美食文化敏銳度高，讓台灣拿下不少世界咖啡、麵包冠軍，她自己也是進了UCC從白紙學習，完全從看書與請教中摸索。但對於許多創業者有開咖啡店的夢想，她還是笑說：「走這條路真的要想清楚！」透露開獨立咖啡店的不易與辛苦。

cama 老闆廣告業出身利用APP官網圈粉

目前擁有111家門市的cama咖啡，如河馬的可愛吉祥物「cama baby」讓人印象鮮明，老闆何炳霖擁有20幾年的廣告業資歷，擔任過國華廣告與日商聯旭廣告總監，直到40歲才轉換跑道開啟連鎖咖啡。擁有廣告背景的他，透過APP、官網經營會員，拓展新客源並鞏固舊客。如10月1日上線的cama APP，就順勢推出黑咖啡兌換券吸客。

cama近期新品主要以咖啡豆為主，如獲得2018澳洲AICA銀獎的百蜜花園，還有適合冬天的薑糖拿鐵等，並增加其他周邊商品傳遞品牌形象，如環保杯套、吉祥物Beano公仔、玻璃杯等。

(中國時報)