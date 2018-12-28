板橋大遠百 7周年生日慶

男模（左起）穿板橋大遠百Ted Baker CORKA西裝外套1萬5800元、白色緹花襯衫5680元，提Mike Frederiqo防水後背包4470元；女模穿Ted Baker裙襬刺繡洋裝1萬1800元，拎Michael Kors Whitney酒紅色拼接鍊包2萬元。（陳信翰攝）

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中國時報
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板橋大遠百生日慶Mike Frederiqo JESSA黑白塗鴉後背包，原價1萬6200元、特價6480元。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百新北獨家CALVIN KLEIN寢具新櫃登場。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百生日慶，明年1月2日限定，象印ONE TOUCH不銹鋼真空保溫杯0.48公升，原價1700元、特價788元，送果凍袋1入。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百生日慶Sisley全能乳液保養組，價值9385元、特價7200元，限量30組。（板橋大遠百提供）
HAPPY GO卡友明年1月3日起於板橋大遠百單筆滿999元，可兌換「豬事如意馬克杯組」，限量1600份。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百生日慶KOSE藥用雪肌精─山本寬齋聯名限量組，2850元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百明年元旦起至1月22日舉辦「7周年生日慶」，備齊了美妝、精品、全新改裝的家用／家電等話題新品或優惠商品，全館滿2000送200起，以親民回饋門檻搶下2019年最優惠頭香。

為滿足流行時尚客需求，潮流圈竄紅的荷蘭藝術家品牌Mike Frederiqo即日起至2月25日快閃，元旦當天首位消費滿3萬元的顧客，可獲市價7980元的Mike Frederiqo That Bro水桶後背包；JOY COLORi新北首店12月中進駐至今業績近百萬元，複合珠寶、香氛、抱枕、家用品，獨家販售首度來台的日本工藝珠寶AbHeri、南法頂級香氛Rose et Marius；前2年創造千萬元業績的MICHAEL KORS年度特賣會，1月3日至6日再登場，包款、鞋履、服飾全面3折起，這次目標要達1300萬元。

家用家電 全新改裝

看好新北環狀線即將開通，家用／家電本月歷經3周完成7年來首度改裝，9成、70櫃調整，以金屬風格的宮廷樑柱與雕飾元素，營造華麗輕奢美感，24日試賣、元旦全新開幕。5家新北獨家品牌為CALVIN KLEIN寢具、義大利樂鍋史蒂娜、YVONNE COLLECTION家居服飾、綠色髮妝品牌ORight歐萊德、丹麥家居生活品牌GREENGATE；3家新北旗艦店是dyson、SONY、寬庭。

此外，集客力強的甜點和麵包，由甜點中的精品Lady M掛帥，5日起每日秒殺2000片，獨家限定口味「海鹽焦糖千層蛋糕」最受青睞，1月2日至6日再推全新台灣獨家口味「芝麻鐵觀音千層蛋糕」；新北唯一期間限定的吳寶春店則不受風波影響，4日起每天業績25至30萬元，3月3日前有獨家限定的青醬奶油法國麵包、花生軟法麵包。

化妝品 滿2000送200

生日慶期間，板橋大遠百全館滿千送百，化妝品／女鞋／內睡衣單筆滿2000送200，百貨服飾／名品累計滿5000送500，大家電當日單筆滿1萬送1000；首14日國際精品單筆滿1萬送1000，數位3C／麥森／B&O單櫃滿1萬送500，優惠媲美周年慶。

(中國時報)

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