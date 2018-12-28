小S復古風開花店

小S徐熙娣日前以一襲VALENTINO 2019早春系列花朵蝴蝶珠飾刺繡透膚洋裝，出席新節目《小姐姐的花店》發布會，穿VALENTINO刺繡洋裝48萬8000元。（VALENTINO提供）

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中國時報
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模特（左）穿VALENTINO 駝色風衣14萬2000元、深V印花洋裝14萬2000元；模特穿VALENTINO 印花洋裝16萬6000元、Valentino Garavani 流蘇裝飾高跟樂福鞋3萬2000元，拿Valentino Garavani Candystud蝴蝶圖紋鑲嵌水桶包10萬4500元。（陳俊吉攝）
Valentino Garavani色塊拼接Rockstud金屬橫釦鏈帶包，7萬7500元。（VALENTINO提供）
Valentino Garavani低跟樂福鞋，2萬8600元。（VALENTINO提供）
Valentino Garavani Chevron印花絲巾，1萬5400元。（VALENTINO提供）
Valentino Garavani 字母Logo耳環，1萬6600元。（VALENTINO提供）

小S徐熙娣近期加盟《小姐姐的花店》，遠赴佛羅倫斯擔任花店店長，節目發布會她選穿VALENTINO 2019早春系列黑色透膚洋裝亮相，薄紗上繡飾的蝴蝶、花卉圖騰，配上流暢輪廓及深V剪裁，復古感十足，演繹出貼合品牌本季傳達的自由主題。

昨（27）日品牌於台舉辦2019早春預覽，幕後創意總監Pierpaolo Piccioli將場景搬至今昔交會的羅馬，選擇透過優雅眼光詮釋橫行的街頭文化，且以日間服飾混搭出無拘無束的個人風格。系列整體擁抱懷舊溫度，並取材自品牌檔案庫中的多款印花，1969年的Valentino Tower字母塔、1970年代的貝殼狀Valentino Scale，運用緹花、印花、珠繡等工藝再現，隨處出現的「V」標誌細節，不經意玩味出當代的Logo趨勢。

一旁的含羞草、扶桑花等繽紛圖騰，綻放出閒適的義大利海岸風景，范倫鐵諾先生在1968年打造的全白Sala Bianca系列，設計師亦藉著立體洋裝向其致敬，搭配綁於模特頭頂的絲巾和方頭樂福鞋、金屬橫釦方包等單品，重現彷彿同為品牌愛好者賈姬的經典形象。

(中國時報)

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