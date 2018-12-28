2018年12月28日 04:10 中國時報 魏徵先生

郎世寧繪《阿玉錫持矛盪寇圖》，借滿清勇士展現大清盛世武功。（國立故宮博物院提供）

台灣讀者熟悉的二月河套書是由巴比倫出版社出版。（摘自網路）

身為二月河台灣讀友會會長，最近這幾年除了過年過節和二月河互相問候外，一直很少聯絡，因為他很忙，生活應酬太豐富，每年「二會」期間還要到北京開會，哪有時間和遠在台灣的老友聯絡？

去年二月初二他忽然打個電話來：你現在抬起頭來看一看東方的天空，看到了吧？好！這就是「二月二龍抬頭」！二月河平常還很少這麼輕鬆呢，真難得他有這興致！

二月河走了，才七十三歲，一定是心血管的老毛病發作奪命。作為台灣對他最了解、相交最長久、來往最親密的朋友和知音，這個時候，我想我馬上立刻該做的第一件事，就是寫一篇「蓋棺論定二月河」！我不寫，這世界上還有誰能寫這篇重要的文章呢？

康熙大帝一炮而紅

二月河畢生最重要的、也幾乎是他唯一的大作，就是他的《康熙大帝》、《雍正王朝》和《乾隆皇帝》，這是三套背景各異、過程不同、具有不一樣特色的歷史鉅著。

其中可算是橫空出世、立刻震撼文壇、暢銷熱賣令世人眼前一亮的就是「康熙大帝」。連「大帝」的名號都是他創造而風行的。他本來根本不是作家，從未有過寫中篇小說甚至短篇小說的經驗，他是因為參加紅學會議的機緣，聽人說起康熙皇帝的豐功偉業和奇人奇事，太精采了，可惜沒有人能替他著書立傳。二月河靈機一動、心裡暗跳：「我來寫！」於是他回家後立刻開動、坐下就寫、一氣呵成，就洋洋灑灑浩浩蕩蕩地創作了他的《康熙大帝》處女作。

三套大書中公認最精采最動人緊扣心弦的，就是《康熙大帝》，而《康熙大帝》也是他寫作最順利下苦功最少的。

《康熙大帝》完成而且一炮打響後，準備寫《雍正王朝》時，他卻不再是坐下就寫，而是先花了兩年時間去研究雍正皇帝的歷史資料，因為稗官野史中有關雍正的「黑材料」實在多到汗牛充棟，都說他是個冷酷無情、貪財好色殘暴的人，奪嫡矯詔弒父逼母屠弟幾乎無惡不作一無是處！

二月河要搞清楚：「雍正到底是個好人還是壞人？」稗官野史的傳說到底是真是假，為什麼會有這麼多的壞話？

經過兩年的仔細研究，包括看了清宮檔案裡的許多資料，他確定了，雍正皇帝是歷史上第二名的好皇帝──也許僅次於平民皇帝漢光武帝──只因為康熙當了六十年的皇帝，九個王子勾心鬥角、結黨營私、明槍暗箭直等康熙駕崩遺命雍正登基，王子們還絕不罷休花招百出，雍正也只好兵來將擋水來土掩的整肅，一部分王子被流放邊疆，沿途就編造了無數不堪的宮廷醜聞流傳民間以致眾口鑠金。

因此《雍正王朝》這套書是二月河寫得最嚴謹下了最大苦功，把雍正仁民愛物整頓吏治雷厲風行刻畫得最傳神的，他寫出了雍正當了十三年皇帝，不增人民稅賦，卻使滿清國庫從康熙駕崩時的七百萬兩，到十三年後躍升為五千萬兩。而且根據故宮檔案統計，雍正單單在奏摺上用朱筆批示的文字就有兩千萬字，他是辛苦過勞而死的，哪有時間去貪財好色，像清宮歷史劇般泡在嬪妃宮女的溫柔窩裡？

等到《雍正王朝》寫完要寫《乾隆皇帝》時，其實二月河已經有如強弩之末體力大不如前，並且有了左半身輕度中風的現象，幸而乾隆皇帝當了六十多年太平皇帝，一輩子風流倜儻、吟詩作曲下江南的故事，加上十全武功的舖陳，所以這套書雖仍有起碼的可讀性，卻比前兩套書顯然遜色！

二月河寫《康熙大帝》等三套大書的時間，和雍正當皇帝的時間正好一樣都是十三年，雍正累死，二月河也累得小中風半身不遂，可是《雍正王朝》一書洛陽紙貴成了華人世界的暢銷書，洗刷了雍正矯詔奪嫡弒父逼母屠弟貪財好色的冤屈，二月河是一人一書一手還了雍正的歷史公道，幾百年的神祕烏雲一朝揭開真相大白，二月河功不可沒！

二月河的康雍乾鉅著世人都稱為「帝王系列」，但二月河否認，他強調這三套大書是「夕陽系列」或「落霞系列」，意思是康雍乾三朝是「夕陽無限好」但已近黃昏，盛極而衰，走向沒落的時候！

然後，他接著要寫什麼？嘉慶皇帝嗎？並不是！

二月河本來要寫的大計畫是「殞雨系列」，要寫的是咸豐皇帝那另一個「流星雨」般的大時代，西方的船堅炮利進迫，內有太平天國大亂，但又曾國藩、左宗棠、胡玉麟等湘軍淮軍人才輩出，激盪出一個「流星雨」般無限燦爛輝煌的大時代。為了給他寫書參考，魏徵先生還送了他一部世界書局影印出版的「忠王李秀成親筆供狀」，可惜這套書他沒寫。

很多人問二月河讀友會：「二月河的新作品呢？怎麼遲遲沒有出版？」魏徵先生想當然爾的代答，「康雍乾」三套大書一舉成名世界風行以後，好比是第一次拍片就得了十項金像獎，後面怎麼也無法寫出這樣的作品了，就像李廣射石一樣，再射就難以為繼怎麼也射不進了。

我把這說法告訴二月河，他只淡淡地說：「大概就是這麼回事了吧。」然後這幾年，他除了替國內外的報章雜誌寫一些小文章以及參加一些政治活動到處應邀演講之外，就是勤於畫齊白石式的彩墨畫和勤練書法了，因為江澤民讀了他的書以後說：「二月河書寫得很好，可是字寫得不怎麼樣！」他的一幅畫在深圳台商會中還拍賣了好幾萬人民幣。二月河自己說：「我這字畫只是名人字畫，只是名氣」，在台灣擁有二月河字畫的，恐怕只有我了。

隔海論交二十年

我和二月河怎麼會成為好朋友的？這又要從愛好清宮歷史說起了。台灣以前有位歷史作家高陽寫了一系列清宮故事，也是一紙風行膾炙人口，我和老友葉董都和高陽相熟，常常一起喝酒聽高陽說歷史，常常酒喝到酒店打烊才散去，二月河說可惜未能見到高陽。

二月河大作問世後，我打越洋電話到河南去找二月河還真的找到了，一談很投機，電話、通信很貴又不方便，就問他能不能傳真，二月河說：「目前還沒用這種先進的玩意兒」，我立刻答應要送他一台傳真機，並且真的請溫世仁先生在北京買了一台中日合作的傳真機，在旅行團到河南鄭州的時候送給他。喜歡喝烈酒的二月河那時還送了我半打他愛喝的「燒刀子」高粱酒，還剩一瓶捨不得喝，現在揮發得只剩大半瓶，更捨不得喝了！

二月河本來不坐飛機，有一次他應邀到南京合肥等文武大專院校去巡迴演講，打電話給我，要我趕去陪他一起演講，在南京問他吃過鰣魚沒有？他說那是書上的、帝王吃的，他是河南人只吃黃河鯉魚，鰣魚想都沒有想過，當然東海的大黃魚他也沒吃過了！正巧那時候南京買得到鰣魚和大黃魚，我就在南京一家海鮮餐廳第一次也許也是最後一次讓他吃到鰣魚和大黃魚，這經驗難得吧？

不坐飛機的二月河後來因為領馬來西亞的「名譽文學博士」學位只好坐飛機了，覺得「挺快的！快得多了！」後來就坐飛機了。二○○九年河南省的領導率團到台北來訪問，二月河也是隨團成員，就向領導報告：「要和台灣二月河讀友會會長盧淦金見面座談」獲准。於是在圓山飯店敦睦廳舉行二月河讀友座談會，會後二月河夫婦和隨同人員選擇到鼎泰豐吃湯包，他原本想逛敦化南路誠品書店，可是他帶了一些贈送讀友的書，與會讀友又帶了不少書讓他簽名，結果不停的簽書，只喝了幾杯金門高粱，吃了一碗紅燒牛肉麵，再沒時間也沒力氣逛誠品了。

幸而那天是冬至，送他們回圓山飯店時，我還特別買了酒釀湯圓和珍珠奶茶給他們吃，二月河大為開心，唯一念念不忘的是：「台灣對香菸的管制好像太嚴了吧？」

(中國時報)