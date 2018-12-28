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性感槍手作者／陶曉嫚出版社／鏡文學（鏡文學提供）

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中國時報
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深夜閒話：安倍夜郎雜文集作者／安倍夜郎出版社／新經典文化（新經典文化）
七十歲死亡法案，通過作者／垣谷美雨出版社／遠流（遠流出版提供）

性感槍手作者／陶曉嫚出版社／鏡文學

小說由獨立記者第一手直擊田調取材寫成，絕不腦補，保證搔到癢處，不只勾勒台北八大行業女子眾生相，更讓八大小姐同感大噴發齊呼：「這就是我們的日常甘苦！」

《性感槍手》這部作品寫的是台灣的八大行業社會，故事主角是專門幫男人打手槍的小姐宋良韻，藉由她在「色情護膚店」上班的故事，描繪出一幅台灣八大行業的眾生相。讀者可以從書中看到八大行業會遭遇到的景況：各形各色的奧客、爛人，討厭的臨檢和同為八大行業女性不同程度的抱怨私語，以及更重要的──她們的人生。

許多價值觀的衝突，透過對話──呈現，同時引領讀者一探台灣的地下社會。工地作家林立青也表示，這本書會是一個起點，讓台灣大眾開始思考這群八大行業從業女性的生活、體驗和感受，這也可能是第一本以台灣「手槍護膚店」為主題的作品。

■深夜閒話：安倍夜郎雜文集

作者／安倍夜郎

出版社／新經典文化

畫出暖心又暖胃的日本國民飲食漫畫《深夜食堂》，紅遍全亞洲，但作者安倍夜郎的漫畫路剛開始卻一點也不順遂。他41歲才「中年出道」，做過19年默默無名的廣告導演，36歲重拾畫筆，鼓起勇氣投稿卻屢投不中，讓心中的漫畫家夢一再延遲，直到40歲獲得新人獎，才毅然決然辭去工作。

沒想到辭職當漫畫家後，安倍夜郎的處女作《山本掏耳店》連載幾次就被腰斬，此後更長達3年沒有新作發表，只能靠老本過活。2006年開始連載《深夜食堂》之後一炮而紅。然而回頭來看這些事，安倍夜郎描述得雲淡風輕，謙稱自己「生來愚鈍」，只是「平平凡凡地走到現在而已」。

對於漫畫，安倍夜郎一直沒有太大的企圖心，只是低著頭一次畫一百張地練習著，然後順其自然地隨從本心。安倍夜郎這次透過文字寫出自己的故事，「我畫的世界都很小，故事也很小，找到適合自己的位置，細水長流地走下去，我花了20年呢。」

■七十歲死亡法案，通過

作者／垣谷美雨

出版社／遠流

低薪厭世的年輕人、久病臥床的老人、出賣自尊的上班族、長期看護的家庭主婦，到底哪一個比較悲慘？小說透過「七十歲死亡法案」，尖銳凸顯出高齡社會問題。

故事裡，當高齡者占比已超過全國總人口三成，瀕臨崩解的日本政府強行通過「七十歲死亡法案」，一宣布，即引發社會上正反兩面聲浪不斷交鋒。55歲的家庭主婦寶田東洋子，15年來在家照顧臥床的婆婆，忍不住想，還有2年，婆婆就70歲了，而她自己餘生也只剩下15年了。

對寶田東洋子而言，在家照顧臥床不起、頤指氣使的婆婆，感覺自己除了傭人和看護什麼都不是。只會拿工作當藉口的丈夫、離職後已經失業三年的繭居族兒子、獨自搬出去住不願回家的女兒……所有的人都只想到自己。一條法案挑起了家庭與社會的爭端，也揭露出最真實的人性。伴隨而來的究竟會是絕望，還是人生的救贖？

(中國時報)

蓋棺論定二月河

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