爭議都更 政府出面！拆釘子戶

2018年12月29日 04:10 中國時報 鄭舲 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

北市汀州路老舊社區爭議戶。（本報資料照片）

都更條例修正重點

立法院昨三讀通過《都市更新條例》部分條文修正案，將都市更新事業概要同意比例從10分之1大幅提高到2分之1以上；對於釘子戶問題，條文也明定「3加1」防爭議處理程序，只要有爭議就強制舉行聽證，經實施者、地方政府協調不成後，才可由政府代拆。

《都更條例》20年最大修正

這是《都更條例》1998年公布施行20年來首次全文修正，將原62條條文增訂為86條，新法納入個案實務執行遭遇困難與因應老舊公寓更新需求，簡化都更申請程序、明確獎勵內容。

為強化都更動能，三讀條文新增「政府主導都市更新」專章，並增加事業概要的代表性，將其門檻由現行私有土地及私有合法建築物所有權人10分之1以上，提高為2分之1以上；但若獲9成以上所有權人同意，則免擬具事業概要。

針對釘子戶設有3道預防爭議處理程序。第一，將都市更新與都市計畫連結，都市更新計畫須送地方政府的都市計畫審議委員會審議，避免惡意圈地。第二，都更計畫要送到地方政府的都更審議委員會審理，由專業委員以合議制、公開方式審議。

第三，都更委員會審理過程中，若不是100％同意，只要有一個人反對，就應舉行聽證程序，釐清問題是惡意圈地，或釘子戶要求過高的價格。若前三道程序仍無法解決爭議，實施者可請求地方政府代為拆除，但須先協調拆除日期、方式、安置計畫等事項。

三道程序把關後才能強制拆

獎助部分，現行法規定，都更後地價稅與房屋稅減半徵收2年，三讀條文明定，主管機關得視財政狀況延長房屋稅減半徵收，並以10年為限，等同於房屋稅最長可達12年減半徵收；協議合建者可享有土地增值稅減免40％。

對於立院完成修法，內政部次長花敬群大嘆「好不容易」、「真的很感動」。他說，現在「路打通了」，希望明年都更加危老重建通過案件數可上看400案，未來2、3年每年可增加營造產值上看千億。另外，花敬群也說，「文林苑」案應不會再發生。

房屋稅減半徵收最長達12年

至於容積獎勵規定，花敬群說，有50％需要中央及地方核定，其中中央要核定的是30％，這部分原則上是比照危老重建的容獎機制，例如智慧建築多少、綠建築多少；而地方要核定的則是20％，內政部希望額度方面不需要審查協商確定，希望都很明確。

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(中國時報)