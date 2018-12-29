元旦連假 29～31日0～5時暫停收費！國道今最塞 避開6地雷路段

2018年12月29日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

元旦國道地雷路段

元旦4天連假登場，昨日傍晚國道已出現第一波返鄉車流，交通部高公局指出，今日才是國道交通量最大的一天，預估是平時的1.5倍，可能創下歷年元旦假期最大交通量，開車南下的民眾要小心6條地雷路段；北上高峰則出現在12月31日，呼籲駕駛上路前先做好規畫。

平日1.5倍 將創最大交通量

根據高公局公布的管制措施，12月29日至31日，國道全線0至5時暫停收費，元旦當天則是0至10時暫停收費，其他時間採單一費率，國3新竹系統至燕巢系統按往例採通行費率8折收費。

連假首日國道最塞，交通量預估為118百萬車公里，是平日的1.5倍，國1內湖至頭份、國3木柵至香山、國5南港系統到坪林等南下匝道，上午7時至中午12時將實施高乘載管制。高公局分析，今日國道車流以南下為主，從早上8時左右會開始出現車潮，易壅塞路段包括國1楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3三鶯至關西、茄冬至西濱、烏日至霧峰、國5南港系統至坪林。

北上高峰 估在31日下午3時

高公局指出，2018年元旦交通量為115百萬車公里，已是歷年最高，如果2019年元旦真的達到預估值118百萬車公里，將創下歷年最高。另國5今日上午7時將實施南下高乘載管制，高公局預估將有一波非高乘載車流提早上路，國5塞車潮會比較早出現，而中午高乘載結束後，下午還會有一波車潮。

北上最塞則出現在12月31日，從下午3時開始，國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、國3關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰，國5頭城至坪林、國6舊正至霧峰系統等，都是易壅塞路段。

南下列車 高鐵台鐵各加2班

高鐵昨日中午過後湧現搭車人潮，台灣高鐵公司宣布今加開2班南下列車，均為各站停靠之全車自由座列車，商務車廂除外。台鐵同樣有2班加班車，車次編號為8805與8815，從南港站開往左營站。

(中國時報)