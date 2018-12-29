瞎扯看中天就是被「洗腦」！綠媒製造假新聞 才是國安危機

三立電視在政論節目表示，去餐廳吃飯若看到電視播放中天新聞，店家就是被中資收買，如此神邏輯看在名嘴眼裡簡直不可思議。昨徐國勇秘書徐健麟則指三立節目來賓稱中天發500元在南部一些飯店、店家「綁台」，沒有這樣的事。（擷取自大政治大爆卦YouTube頻道影片）

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中國時報
保五總隊被三立政論節目指稱只看中天電視台，保五昨鄭重否認，強調是餐廳廚工未調整頻道而已，完全未受系統商左右。（擷取自三立iNEWS YouTube頻道影片）

新聞透視內政部保五總隊學生餐廳因多日觀看中天新聞被學生檢舉，三立電視台不分青紅皂白，竟找來專家稱此為「國安危機」、「被洗腦」，還在毫無證據下質疑中天每月花500元「綁台」。難不成看中天就成國安危機？內政部長徐國勇授權祕書向中天證實，確認沒有500元情事，也否認保五被「鎖」；選前蔡政府不斷宣示將嚴懲「假新聞」，這不是「假新聞」，什麼才是？綠媒製造假新聞，恐才真是國安危機。

非我族類必除盡

按理來說，正常民主國家，媒體身為第四權，負有監督政府施政權利和義務，先前國民黨馬英九當總統時，即使被外界認為偏藍媒體，都不吝批判馬政府施政不當處，這是民主國家正常現象，畢竟媒體最優先監督的，就該是握有龐大行政資源的執政黨。

部分深綠媒體顯然不以為然。國民黨執政時，他們努力監督、批評國民黨政府，欲除之而後快；但到了民進黨執政，似乎整個的棄守了監督權，不僅棄守，還不斷為政府擦脂抹粉，恨不得把黑的說成白，說穿了就是拿意識形態掛帥，以意識形態劃分族群，凡是我群就政治正確，非我族群必除惡務盡。

在這種心態下，不斷對在野黨抹黑抹紅，遇上兩岸議題就「仇中反中」；也因此關西雨災事件，也能將大陸是否派車進入機場製造成「假新聞」事件，對謝長廷責任避開不談，卻集中精力製造「仇中」。

部分綠媒不僅棄守對政府監督，還繼續優先監督在野黨、並監督起了其他善盡第四權責任的媒體。所謂「限看中天」議題，正是因如此不堪心態而來，且還硬扯「國安危機」及「洗腦」，滑天下之大稽真是莫此為甚。

收視率高就眼紅

如果名嘴說得沒錯，三立或綠媒如此做可能只是基於眼紅。坦白說，中天近數月收視率飆升，就因抓住觀眾視覺焦點。包括參選民進黨主席的卓榮泰都知，現在最大黨是「討厭民進黨」，難道三立及綠媒不知？

選前綠媒對民進黨被詬病政策不置一辭，不盡監督義務，讓民進黨執政面臨崩盤，另方面不斷製造假新聞，抹黑不同立場者。什麼是國安危機？這怕才是真正的國安危機。

(中國時報)

徐國勇澄清 沒鎖台沒收錢

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