徐國勇澄清 沒鎖台沒收錢

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中國時報
／綜合報導

內政部警政署保五總隊學生餐廳因兩個月觀看中天新聞遭檢舉，讓內政部長徐國勇親自關切，三立政論節目稱，某集團花500元在南部某些飯店、小吃店「綁台」。中天《大政治大爆掛》昨連線徐國勇祕書徐健麟，對是否有廠商收受500元、固定只能看中天？徐健麟說，以保五總隊來說，「我們了解沒這狀況」。

對外傳中天發500元綁台及保五長期看中天新聞，被徐國勇全權授權的徐健麟昨說，「沒有所謂500元的事」，之前收到保五檢舉訊息就告知警政署，不管哪台，固定不讓人家選擇就不對，並讓警政署轉達保五，「後來查覆回來，也沒什麼500元的事。」

至於遙控器是否放現場，徐坦言，這部分當初想了解，保五回應就是都開同一台，並無所謂「鎖」或其他動作。主持人追問，是否想轉台也可？徐回「應該是這樣」。

保五餐廳當初與電視廠商簽約，有沒規定要有哪幾台、開多久？徐回「應該不會這麼詳細」。

徐國勇昨表示，只因有人檢舉才去了解，有找警政署長陳家欽了解，他認為餐廳怎能如此才要求改進。警政署則說，各警察機關收看電視無相關規範，這起外包廠商僱工作法，接到意見後，保五即以「輪播新聞」方式改善。

不過保五除鄭重否認限制學生只能看中天外，昨強調餐廳廚工未調整頻道，收看哪台完全未受系統商左右。

保五總隊強調，岡山營區餐廳委外經營，餐廳6台電視若頻道不同會互相干擾，因此採同頻道，廚工1個多月來因便宜行事而未調整新聞頻道，而在接獲反應後，11月19日起每天輪換不同新聞頻道。

對被檢舉稱「國安危機」、「洗腦」，保五人員忿忿不平說，內部做法都有資料可查，有心人士別作文章亂檢舉，以子虛烏有爆料誤導民眾，是不道德的事。

(中國時報)

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