侯籲三立 勿刻意製造議題引恐慌

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中國時報
／綜合報導

媒體不挺綠就成國安危機？三立政論節目近日以斗大標題，抨擊中天中視，三立找來學者專家指中天拿500元綁台，並以「製造國安危機」、「洗腦」抹黑；對此，侯友宜不以為然表示，看哪台是新聞自由，不看三立哪算什麼國安危機；柯文哲說，大家自由選台，擺個遙控器就好。

保五總隊餐廳因多日觀看中天，三立及部分綠媒開始對此抹黑攻擊。新北市長侯友宜昨表示，民眾愛看什麼就看什麼，尊重言論自由，勿刻意製造議題引起恐慌。他說，他女兒愛看什麼就看什麼，他不會干涉，有時還跟女兒2人搶電視，最後乾脆1人買1台，「拜託，言論自由是普世價值，本來就該尊重，哪什麼國安危機？」

由於內政部長徐國勇稍早傳出關切保五看中天，侯友宜說，越南旅行團上百人脫逃失蹤，造成恐慌，這才是內政部長該解決的事；他呼籲「務實一點，不要刻意製造議題讓人民恐慌」。

韓國瑜表示，台灣政府干涉新聞言論自由，選前大肆宣傳「假新聞」滿天飛，到現在沒查出一朵花來，沒想到連看電視也變「國安危機」；他認為，經過民選投票制度，台灣民主體制有一定抗體，大家應更有信心才對。

「過度誇大國安危機，這心態本身是否就是國安危機？」韓國瑜說，全民應從這框架來看問題，中央碰到任何事情，動不動就無限上綱到國安層次，對台灣真有幫助嗎？

雲林縣長張麗善認為，不要再製造假議題，政院應把台灣未來走向、定位與民生經濟管好，至於民眾知的權益，不要過度解讀。

台中市新聞局長吳皇昇表示，媒體有第四權監督政府施政，也有製作新聞報導的言論自由，媒體自由、播放自由，也是包括台中市長盧秀燕在內每個人應秉持的價值。

(中國時報)

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