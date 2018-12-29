名嘴批荒謬 根本是智商危機

2018年12月29日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

保五總隊學生餐廳遭檢舉電視只能看《中天》，內政部長徐國勇親自關切，另傳出有集團以500元綁台，掀起討論；《中天》更進一步遭友台質疑「洗腦」。對此，名嘴謝寒冰批「荒謬」，感嘆中天連收視率太好也能被拿來作文章。

OPEN KMT副執行長鄭照新說，現在接收資訊管道多元，這樣就被稱國安危機，「根本是智商危機」，怎會有人把主題導向去攻擊一家電視台，好像這家電視台能洗腦大家？

對外傳店家收500元定頻中天，謝寒冰在節目《大政治大爆掛》中稱「這跟我的經驗完全不符」，在外看到的似乎是友台居多，且可能每家花500元叫人家做這種事嗎？相當荒謬。他說，有個挺韓國瑜的朋友這陣子老往高雄跑、住旅館，曾抗議高雄各大旅館除無線4台外就只三立，「這又如何解釋？」

謝說，每個觀眾都有權選擇想看的電視，到小吃店可建議老闆，但也要尊重老闆；保五一事就更荒唐，徐國勇還關切，「這顯示內政部長真的沒事幹，實在太閒」，這種芝麻綠豆大事都要驚動部長監督，「讓我覺得可怕」。

「把如此荒謬的事當嚴肅新聞處理，結果就是更荒謬！」資深媒體人黃暐翰說，9至11月是「韓流」剛起，談最多的就是《中天》，南台灣民眾理當想看看這些新聞；且若要說人家收500元，也應拿出證據，「這基本上是可笑的」，也顯然是假新聞。

鄭照新笑說，這種事有可能發生在60年前，當全村只有一台電視，並鎖定一台，全村輿論都被左右，但現在人人有手機，接收管道多元，很多人吃飯時不看電視看手機，如此事件被稱國安危機、無限上綱，「我覺得根本是智商危機」。

他直言「這真是件莫名其妙的事」，把它當一件認真的事處理，更是荒天下之大謬，「今天最好笑的笑話就是這一則」。

(中國時報)