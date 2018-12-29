化解藍綠緩和兩岸 暗指拚大位！王金平稱若因緣足 很快就宣布

2018年12月29日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

前立法院長王金平日前宣稱不打算留在立法院，又說選副總統不如選總統，引發拚2020年大位聯想。28日他去銘傳大學演講時，雖仍不鬆口是否選總統，卻語帶玄機指出，國內朝野嚴重對立，身為國家領導人一定要想辦法削減化解朝野藍綠對立，似暗指自己是最好的總統人選。

有學生問王金平如果成為台灣領導者，怎麼帶領國家面對兩岸？他說，蔡總統就任時沒提出九二共識，加上強烈「去中國化」政策，讓大陸不滿，海基會與海協會兩會不往來，兩岸緊張。

王指出，台灣面對好幾項問題，包括不能和其他國家簽自貿協定、不能加入區域經濟組織，乃至於兩年斷5個邦交國。經濟因兩岸沒通力合作，造成發展受阻，想解除困境兩岸政府要坐下來談。

王金平還說，台灣內部也充滿對立，政黨、朝野、勞資、族群、世代，樣樣對立，大家沒有用心坐下來討論要怎麼辦，導致台灣的問題越來越混亂。

他認為，身為國家領導人，一定要想辦法化解朝野藍綠對立、跨越藍綠，好好整合藍綠，對國家重大問題提出好的見解。主要工作就是找出問題，讓台灣在國際上獲得公平競爭機會，讓兩岸更安定，讓國家安全、讓社會安定、讓經濟發展。

由於王金平向來給人跨越藍綠「公道伯」印象，他這段話很容易被聯想講他自己，有人問有無意願選總統？「再看看因緣，因緣足的話，也許很快就宣布，我無法明確答覆。」

農曆過年將至，王金平循慣例寫春聯，往年只提4字，今年揮毫寫下「人和則生、家和則旺、國和則興」12字。他笑說，有和還要更和，沒有和的要求和，「和」就不會互相鬥爭、殘殺、欺壓，「互相融合一起，就是整個社會、國家生存之道。」其中涵蓋人、家、國，字句間似也透露玄機。

(中國時報)