蔡指賴揆留任是黨的共識

2018年12月29日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

中華職棒28日舉行30周年展開幕記者會，蔡英文總統會後受訪時表示，希望行政院長賴清德可以繼續領導行政團隊，對政局的穩定、政策的延續都是最好的選項。（杜宜諳攝）

對於賴揆始終未打消辭意，蔡英文總統昨天在官邸與媒體茶敘時說，她已與黨內討論過，共同意見是認為賴清德留任最好，這是黨的共識。至於有沒有蘇貞昌要接閣揆一事？她斬釘截鐵表示，「沒有」、「我沒有提，他哪來的同意？」

尊重獨派反對連任想法

此外，對於部分獨派人士反對她2020尋求連任；蔡總統雖沒言明是否連任，但表示，「獨派有獨派想法，我們尊重」，她也反問：「話又說回來，誰是獨派？獨派也有很多人有不同意見。」

總統昨天與媒體在官邸茶敘；針對賴揆動向，她說，有跟黨內廣泛地談過，確實黨共同意見，都是「賴留下來對政局是好的」，幾乎沒有不同意見。

直指賴是最好的投手

總統也說，新潮流後來支持這個看法，以現在國家政治情勢來說，賴清德留下來是最好的選項。被問到賴辭意有鬆動嗎？總統指出，「他是最好的投手」！

有可能留得成嗎？蔡總統說，還不到最後不會放棄。「賴清德也知道大家留他的意思很強烈，這是黨的共識。」至於挽留賴會有期限？總統說，政治沒有期限，只有不斷努力的問題，不斷努力就是一個原則跟精神。

被問到外界傳出有找蘇貞昌組閣；總統說，「我是總教練，我現在已經告訴你，現在最好選項是什麼，總教練還在最好的選項努力，我現在還在最佳選項。」

賴想走恐沒那麼容易

黨政人士說，蔡總統公開慰留賴揆，讓事情可能會有變化，若蔡拒提新的閣揆人選，賴想走也走不成。他說，賴揆個性是吃軟不吃硬，公開慰留的作法，顯然沒有留餘地，「難道賴揆要丟下辭呈直接離開」？這種事情在台灣沒看過，要有恐怕也是在非洲國家。

這名人士說，蔡總統公開點名賴揆是最好的人選，擺明沒有考慮前行政院長蘇貞昌，也未留下後路，賴揆想要走人恐沒有那麼容易。但他也說，實在看不懂兩個大人在演哪一齣，不管是要走還是要留人，都不該用這樣的方式，作法有點幼稚。

此外，總統昨天茶敘還主動提到國民法官制或陪審制；她說兩個制度都可以解決恐龍法官或法官判決與人民觀感差距過大問題；但陪審制的判決是不附理由書的，人民可以接受嗎？兩個制度都是司改最核心的問題，這個大家必須要做個決定。

提到兩岸關係，總統表示，「維持兩岸關係穩定，不僅是我們的責任，也是對岸的責任」，在此前提下，就是「共同責任，各自努力。」

(中國時報)