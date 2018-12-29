政院樂觀 明年加薪動能強大

2018年12月29日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德即將率內閣總辭，但年終記者會上仍提出未來一年工作重點，包括持續拚經濟並落實公投結果；行政院副院長施俊吉則說，加薪的動能在明年會非常強大，因為企業獲利不差，可以預計的是，明年上市櫃公司及銀行業對員工加薪有許多的籌碼。

賴揆表示，拚經濟仍是行政院施政主軸，特別要做到「藏富於民」，除了客觀經濟成長數字以外，也要著重人員效率提升，包括男女同工同酬，縮短所得差距，這一年來行政院都有著墨，但也有需要繼續努力之處，包括公務人員調薪3％，希望私人企業跟進。

根據主計總處調查，約有4成企業跟進加薪，人力銀行調查，加薪比例3.7％，基本工資今年也有調升，打破22K魔咒。

針對公投落實問題，賴揆說，日前在行政院會上，台中市長盧秀燕也有特別對空汙發言，經濟部長沈榮津也有針對空汙公投提出說明，「每年燃煤占比減少1％」，經濟部也會配合，當然公投期限是有限制的，並不是無限延長的，政院會根據公投的效力期間每年減少1％，這部分沒有問題。

另外，對於同婚議題公投的落實，賴揆則說，政院要先跟立委取得共識後才有辦法提出對案。

施俊吉在記者會報告時指出，今年的經濟成長率預計是2.66％，這數字所代表的意義是，台灣今年所生產出來的附加價值，比去年多了5000億台幣，這是全民努力的結果。

施俊吉在提及薪資問題時說，有一個很好的消息可以告訴大家，「加薪的動能在明年會非常的強大」，因為今年國內銀行從1月到11月，稅前淨利從3400億增加到3600億，單單是銀行業就增加200億元的淨利。所以可以預計，明年上市櫃公司以及銀行業對於員工加薪，有許多的籌碼。

政院希望明年薪資能繼續成長，也希望薪資的成長能給國人帶來「有感」，不管是在薪資方面，或是在經濟活絡上。

(中國時報)