賴自比中繼投手 一定會退場

2018年12月29日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院舉行賴揆任內最後一次年終記者會，媒體關注的焦點全在已預告內閣總辭的賴揆何時走人，對此，他則是引用行政院祕書長卓榮泰的話說，「一輛列車有上車就有下車」，但列車方向不變。

賴揆並表示，民進黨雖然敗選，但仍應團結支持蔡英文總統的領導，特別是在當下困難的時候，如果大家意見不一致，未來一年多執政會更辛苦。

賴揆年終記者會充滿告別意味，政院報告一年來的重點工作，包括「安居樂業」、「生生不息」及「均衡台灣」等三大施政主軸，不過媒體只務實地關切賴揆去留，以及若總辭是不是會在1月11日臨時會休會的時間點。

賴揆答覆時笑說，目前問了4個問題，感覺大家都在慰留他，感謝大家的友誼，他的問題會再擇期跟大家報告。

面對蔡英文與各界慰留聲浪，賴清德說，感謝蔡英文的支持跟工商團體及立院肯定，一如卓榮泰所言，一輛列車有上車就有下車，列車方向不變，一定是要通往更好的地方，一定是要讓人民過更好的生活。

媒體不死心，追問賴清德「下車時間表」，賴揆也只有一句，「適當時間會跟大家說明」。至於2020年是否參選，賴揆表示，民進黨雖然敗選，但仍應團結支持蔡英文總統的領導，特別在當下困難的時候，如果大家意見不一致，恐怕還有一年多的執政會更辛苦，希望不管是哪個團體，當下面對最困難時，都要共同面對。

媒體也問，過去一年看起來像是其他野手失誤漏接，錯不在賴；對下任投手的指示在換局之際是否已經談過？賴清德說，他接任時就認知自己是中繼投手，下任投手是總教練權責，從來不是投手之間在交代，而是總教練跟新任投手交代。

(中國時報)