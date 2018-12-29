敦克爾克大撤退 游盈隆要儲備反攻2020能量

2018年12月29日 04:10 中國時報 楊孟立 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

民進黨黨主席參選人卓榮泰（右）接受電台專訪，表示對黨主席辯論已胸有成竹。（陳信翰攝）

民進黨主席補選今舉辦政見發表會，候選人游盈隆昨接受廣播專訪指出，現在的民進黨正面臨「敦克爾克大撤退」，因為2018輸得太慘，要護送受傷的部隊退回後方整軍經武，儲備反攻能量再戰2020。行政院祕書長卓榮泰昨則遞出辭呈，並在臉書貼文「從最難的崗位離開，到最拚的前線作戰！」

游盈隆指出，賴清德是很好的行政院長，但選舉失敗就必須回應民意總辭，其實賴不必為選舉負最大責任，是總統兼黨主席的蔡英文該負最大責任，但是基於政治倫理，所以是賴清德要辭。

游盈隆表示，2020民進黨一定要派出最強棒，如果再面臨更大失敗，民進黨這艘船沉了，台灣也會跟著沉下去。目前看起來賴清德黨內聲望最強，可以理解黨內很多人期盼賴出來參選。

另一方面，民進黨有初選制度也有慣例，唯有透過競爭才能推出最強人選，如果蔡總統能夠透過初選機制脫穎而出，相信全黨同志以及支持者都會一致幫忙助選、輔選。

游盈隆批評，民進黨在敗選之後，還沒認真做檢討反省就喊團結，感覺只是要人閉嘴，這樣的模式其實不好。民進黨過去的傳統是讓黨員把心聲說出來，大鳴大放後的團結才是真正團結，才能找出真正的敗選原因，對症下藥。

強調「從最難的崗位離開，到最拚的前線作戰」，卓榮泰說，在他投身政壇的30年間，沒有選擇、不曾拒絕過任何挑戰，無論是議會、行政院、總統府或者是民進黨。無論是任何地方，只要哪裡有困難他就去哪裡，哪裡有問題他就去解決。

他表示，「這是最關鍵的時刻」！他將從最難的崗位離開，轉向最拚的前線作戰，他要跟同志站在一起，從事最深沉的改革，重新找回支持者的熱情，贏回人民的信任。卓榮泰並表示，國家值得一個更好的執政黨！他會帶著一生的經驗，獻給他一生信仰，貢獻給他所有相信台灣的朋友。現在和未來大家都在同樣的道路上，一路向前、絕不後退。

(中國時報)