蘇貞昌接閣揆遭小英否認！新聞透視》援手苦候不至！進退兩難的失速列車駕駛

2018年12月29日 04:10 中國時報 張理國

民進黨內慰留行政院長賴清德的聲浪愈來愈大，同時間又有風聲傳出，前行政院長蘇貞昌可能組閣，卻又遭到蔡英文總統否認。已宣布會堅定離開的賴揆，就像是失速列車上等不到救援的司機員，沒人上車接手代駕，似乎很難順利下車。

賴揆在年終記者會上說，一輛列車有上車就有下車，列車方向不變，一定是要通往更好的地方，一定是要讓人民過更好的生活。已決定要下車的賴清德似乎有難言之隱，說好要下車、卻遲遲沒有下車。傳出要來駕駛列車的人，至今沒個譜，苦情的賴清德只能手握國家方向的操縱桿，不時回頭張望，有沒有人來接手。

賴清德公開宣示在適當時機會堅定離開，且多次透過政院表達意念沒有改變，這招預告內閣總辭成了近日內閣改組定調的依據；只是沒有想到的是，蔡英文不斷慰留，且透過不同管道慰留的力道愈來愈強。

最關鍵的一刻，是在行政院祕書長卓榮泰走人，內閣眼看就要總辭之際，蔡英文竟然再度公開表達，黨內共識就是希望賴揆可以繼續領導行政團隊。

這招堪稱留人的背水一戰，連可能接手的蘇貞昌情面都不顧了，等於直接宣布蘇貞昌是第二順位的備胎，賴再不留人，等於公開跟蔡撕破臉，一點情面不留，這下「承擔九合一敗選負起政治責任」的美名，很可能變成棄小英於不顧，遠走高飛自求解套的負心漢。其中是利是弊，身為綠營聲望最高的政治明星，得要好好撥一下政治算盤。

(中國時報)