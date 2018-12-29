柯韓會有譜 明年1月27日愛河見

2018年12月29日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

柯韓會正在籌備中！高雄市觀光局長潘恆旭28日證實，台北市長柯文哲確實有提出邀請，雙方會面時間規畫是元月27日，但有待幕僚會議最後確認，會面地點將選在愛河邊；事實上，未來1年韓國瑜與所有大人物會面，都會安排去看愛河。

韓見大人物 兼行銷高雄

柯文哲日前在一場與陸媒的餐敘上透露，期待與韓國瑜會面，當時雙方尚未接觸，但高市觀光局長潘恆旭昨日下午證實，柯P事後已透過1位韓國瑜過去在北農期間熟識的北市府官員，於就職典禮前向韓提出會面邀請。

潘恆旭說，柯文哲本來希望在台北會面，但韓國瑜為了行銷高雄，認為選後第1次柯韓單獨會面應該安排在高雄舉行；不過，雙方會面的細節尚未最後確認，只是初步討論可能選在明年元月27日，近期將進行雙方幕僚會議討論。

潘恆旭透露，柯P方面雖然表示想要去六合夜市逛逛，「但我們希望他來愛河，明年一整年韓國瑜與所有大人物的會面，都會安排去看愛河，期盼讓愛河充滿能量跟光點」。

喝咖啡賞河景 公開轉播

韓市府初步規畫，「柯韓會」傾向公開透明，將盡量選擇辦在愛河邊的露天咖啡座，一邊喝咖啡、品美食，一邊欣賞河上風光；韓國瑜交代幕僚，希望透過媒體公開轉播效果，全力行銷高雄愛河觀光旅遊。

韓國瑜日前接受本報訪問時，也對「柯韓會」表示樂觀其成，強調北、高2市未來合作機會很多，例如合辦國際會議論壇、運動賽事、電競，台北辦1、2天，高雄辦1、2天，2大城市藉高鐵連結，一起做大觀光旅遊市場。

(中國時報)