代拆釘子戶 業者盼公權力落實

立法院28日由院長蘇嘉全敲槌三讀通過《都市更新條例》修正草案，未來針對俗稱「釘子戶」的都更不同意戶，透過3加1程序來處理。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導

《都市更新條例》修正案三讀，業者指出有4亮點，包括無法徵求100％同意者，得採逕行劃定更新地區方式辦理，及排除釘子戶等，不過業者強調，機制完備後，還需要地方政府在於法有據下，有魄力為都更掃除障礙。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，《都更條例》修法三讀通過，容積獎勵明確化且擴大減稅範圍，增加都更誘因，同時縮短都更審議程序，都更資訊公開透明，並建立協商平台解決釘子戶問題。他並強調，期待公權力落實代拆機制，掃除路障，解決爭議，加速都市更新推動。

住商企劃研究室經理徐佳馨也說，這次三讀的《都更條例》把代拆制度權責和程序釐清，有助日後老舊建築的更新，雖在稅費上仍有討論空間，也堪稱接近實務，但長期來說，都更參與仍須全民共識，不然無法令人滿意。

但新制將『事業計畫』與『權利變換』脫鉤送審，宏國德霖技術學院不動產經營系兼任專技副教授林旺根憂心恐引發許多爭議。他表示，事業、權變計畫可分送的結果，恐影響都更戶權益，簡單說，事業計畫與權變計畫併送核報後，都更資訊才會公開，但如果開發商與民眾談妥一坪換一坪，先只送出事業計畫後，隔6個月才送權變計畫，其中若開發商送出的承諾縮水，那民眾根本不會知道，也無從舉證。

不動產開發公會全聯會祕書長于俊明則持肯定，指修法內容有4個亮點，首先符合危老重建條例的危老建物，但無法徵求100％同意者，得採逕行劃定更新地區方式辦理；第二，基於都市防災必要或其他配合重大發展建設需要，劃定或變更為策略性更新地區；其面積達一定規模條件者，可突破都更容獎上限，具誘因；第三，同意比例計算維持以申請事業概要或報核事業計畫當時的產權狀態為基礎，可確保計畫的安定性。最後則是代拆制度及程序精進、明確，確保三方權益（同意戶、不同意戶及實施者），有助都更計畫的推動及執行。

(中國時報)

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