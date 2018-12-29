保障民眾權益做半套 為德不卒

2018年12月29日 04:10 中國時報 王莫昀

全台30年以上老屋高達410萬戶，依過去都更龜速步調推動，需要上千年才能全數重建，外界冀予高度期待的《都更條例》新制出爐後，雖祭出許多容獎等誘因，但在民眾權益保護上卻只做半套，不但攸關民眾權益的撤回同意權無從行使，在強化管理開發商、建經公司等代理實施者管制上也全都虛晃一招聊備一格。

台灣目前正面臨「雙老」危機，不僅人口光速老化中，進入「高齡社會」，建築物高齡化的現象也堪憂，根據內政部不動產資訊平台統計，全台住宅屋齡在30年以上的戶數高達410萬戶，為解決「雙老」問題，都市更新是根本的解決之道，且勢在必行。

只是這次修法最大敗筆是，新制端出了牛肉，如同放煙火，看似繽紛，卻有些中看不中用，民眾權益保護上未能完善，還修出了許多開發商與都更戶間的矛盾點。如宏國德霖技術學院不動產經營系兼任專技副教授林旺根便點出事業、權變計畫可分送，乍看之下，只是行政簡便，不過，卻是牽一髮動全身，新制上路，恐令整個立法架構就此垮了一半，這是涉及出具同意書應提供的資訊，以及撤銷同意書的前提條件，民眾如權益受損而不自知，當然也無法舉證日後恐衍生層不出窮的爭議。

此外，民眾在委託開發商、建經公司推動都更時，在資訊搜集上處於弱勢，政府理應做好制度把關工作，但學者專家提出對於一案公司、建經公司要有管制門檻，新制對一案公司並無多少著墨，建經公司管理上也只聊備一格要求提供資料，卻未設定資本額等門檻。

至於爭議許久的實施方式採「協議合建」，難度比「權利變換」更高，租稅優惠卻差人一等，新制中也未見加以改善，若民眾權益難以確保，都更戶難以排除心中疑議，政府美意恐難落實。

(中國時報)