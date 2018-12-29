人為超速認定 司機員尤振仲無法接受

2018年12月29日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院調查小組針對台鐵普悠瑪6432次列車事故，上周提出最終報告，指出組織、設備、程序、人員、環境等5個環節同時出現漏洞，司機員尤振仲無法接受人為超速認定，昨天委由律師召開記者會，懇請當局公布完整且不間斷的通聯紀錄，以及完整的事故訪談紀錄，供社會檢視。

尤振仲聲明，行政院調查小組的第一次跟第二次調查報告結果，有許多與他認知不同的地方，自己掙扎了很久，還是決定鼓起勇氣，在已經公開的資訊範圍內提出4點說明。

尤振仲指出，當日列車經過武荖坑橋後，他將電門把手放置在刻度時速82、83公里來降速，調查報告卻指出，電門把手從羅東站後都放在刻度時速140公里；此外，最後一次復位完成之後，他發現列車速度異常，為避免列車直接撞上月台，他做了緊急煞車，調查報告卻指沒煞車跡象。

另根據媒體流出的行調通聯紀錄，幾個關鍵之處與尤的記憶有所出入，他希望行政院公布完整且不間斷的通聯紀錄，以及完整的事故訪談紀錄，供社會檢視。

律師閰道至說，調查小組兩度訪談尤振仲，都技巧性的發問，為避免淪為隔空喊話，尤振仲才希望公開完整紀錄，讓社會檢視調查小組問他的問題與他的回答。

尤振仲強調，自己還有家庭要顧，不可能拿自己和旅客生命開玩笑，實在沒有任何需要超速而甘冒如此風險的動機，「我完全無法接受人為超速的認定」。

律師陳湘傳表示，尤振仲確診創傷壓力症候群，每次回想起事發過程，可看出他情緒激動，但近期已穩定許多。對於行政院調查報告，大部分的內容尤都能接受，但超速釀禍的說法，尤振仲完全無法接受。

陳湘傳轉述，尤說以往開車時速最高只到130公里，從未開過140公里，且他是二線支援人員，就算誤點也不會受到懲處，根本沒有趕點壓力。

外界關注他是否有通報關閉列車自動防護系統ATP，閰道至說，ATP確實有關閉，相關的程序及疑點，有待司法程序調查。

調查小組表示，已將列車運轉過程中人員通聯的文字紀錄，列入報告書附件公開；至於通聯紀錄聲音檔，是屬宜蘭地檢署的偵查資料，依政府資訊公開法規定應限制公開。另有關訪談紀錄，調查小組將依個人資料保護法規定，取得尤書面同意後公開。

(中國時報)