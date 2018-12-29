台鐵20人遭處分 鹿潔身等記大過

台鐵普悠瑪6432列車出軌釀成歷來最慘重傷亡事故，交通部昨公布懲處結果，包括甫卸任退休的局長鹿潔身共20人遭處分。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台鐵普悠瑪6432列車出軌釀成歷來最慘重傷亡事故，18人死亡、273人受傷，交通部昨公布懲處結果，甫卸任退休的局長鹿潔身記1大過，前局長范植谷、周永暉各記過1次，現任副局長何獻霖與相關督導主管等17人被記申誡至大過不等，共20人遭處分，為歷來規模最大的懲處。

2007年6月15日，台鐵司機員因關閉列車自動保護系統（ATP），導致2列列車在大里車站相撞，造成5死15傷，當時台鐵局懲處共11人，最高層級為副局長，被記1大過。

交通部表示，根據行政院1021鐵路事故行政調查小組公布的調查報告，普悠瑪出軌事故非單一肇因所致，其中涉及組織、設備、程序、人員、環境等5個層面問題，其中，「安全管理制度不完善」、「不良之組織安全文化」組織層面的事故成因，屬台鐵局局長督導責任。

交通部昨召開考績會，決議就普悠瑪列車第一組2012年10月交車後的3位局長進行行政懲處，台鐵局前局長范植谷（現任中國驗船公司董事長）、周永暉（現任觀光局長）各記過1次，剛卸任退休的鹿潔身記1大過。

台鐵局昨也舉行考成委員會，經討論後，副局長何獻霖、機務處處長賴興隆、七堵機務段段長許佑存分別被記1大過並調整職務；其他14名主管包括總工程司、副總工程司、正工程司、處長、副處長、科長、廠長、段長、副段長、處長、所長等，被記過2次至申誡1次不等。

台鐵局說，再多的懲處都沒有辦法挽回18條無辜的生命，也無法彌補273位受傷旅客所受的創傷，更無法抹滅家屬們心中的傷痛，台鐵致上十二萬分的歉意。對於家屬的補償及賠償問題，台鐵會盡力協助家屬爭取更多的權益及保障。

(中國時報)

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