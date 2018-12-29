股民狗年白忙 平均賠掉24萬

2018年12月29日 04:10 中國時報 洪凱音 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

2018年主要貨幣升貶幅

台股昨為2018年封關日，儘管連續上漲，昨指數開高震盪走高，終場上漲85.85點、收在9727.41點，但台股月前終結史上最長萬點行情，大盤指數年線收黑、全年下跌逾9％，以市值縮水2.54兆元、開戶數1000多萬戶計算，今年股民平均虧損逾24萬元，辛苦錢拿來股票投資根本是白忙一場。

投信下修明年台股預測

分析師表示，今年投資市場只能以「慘」字來形容；銀行理專則透露，先前是新興市場股、匯慘跌，緊接台股結束萬點行情，台股基金報酬率「青筍筍」，不少投資人轉往投資美、日等成熟市場，沒想到換美、日股補跌，資金怎麼轉都逃不了賠錢的命運，市場哀鴻遍野；明年景氣趨緩，各大投信投顧皆陸續下修明年台股預測，多介於1萬點至8千點間，是否能突破1萬500點的相對高點關卡，分析師皆表不樂觀。

回顧2018年，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年自1月2日起至10月9日，台股連續189個交易日收在萬點之上，占全年247個交易日有相當高的比重；第4季終結萬點行情，買在萬點的投資人，難逃虧損命運。

元月行情短期可望加溫

儘管年線收黑，廖哲宏表示，月線、周線收紅，待外資休完長假、資金歸隊後，短線上可替元月行情增溫；摩根投信觀察全球主要股市，2018年僅巴西、印度和紐西蘭全年逆勢收紅，分別以11.86％、5.14％和4.48％累積漲幅，奪下全球強勢股市的冠、亞、季軍寶座，其餘市場均負報酬，美國標普500指數和MSCI世界指數分別跌近7％和逾10％。

展望台股後市，廖哲宏認為，基本面訂單下修狀況仍持續，預期企業獲利仍持續下修，然而美股短期跌幅深，乖離過大，加上市場對元月效應有期待，短期強力反彈可以理解，當這波反彈力道結束後，回歸到基本面變化時，重要廠商定調2019年產業趨勢及營運狀況將是投資人後續留意的關鍵點。

新台幣全年貶幅2.88％

台北匯市方面，在封關日台股收紅帶動之下，新台幣開高走高，一舉升破30.8元關卡，終場收在30.733元對1美元的近一個月新高。今年新台幣匯率受陸美貿易戰影響，走勢虎頭蛇尾，自第2季以來快速走跌，全年收貶8.85角，年貶幅2.88％、終結連2年升勢。

外匯交易員說，美國總統川普上任後，國際金融情勢翻盤比翻臉還快，若陸美貿易談判進展順利，將激勵風險資性資產一波行情，外資將重返新興市場，激勵新台幣升值。反之若談判不歡而散，新台幣將再探31元關卡。

環顧全球匯市，除了避險性質較強的日圓，非美貨幣多呈下跌，其中以以澳幣狂跌9.49％最多，其次印尼盾慘摔6.85％，英鎊重挫6.04％，人民幣也大貶5.04％，歐元及韓元各下跌4.16％及4.05％，新台幣相對穩定。

(中國時報)