守穩新台幣 楊金龍匯戰沒漏氣

2018年12月29日 04:10 中國時報 黃琮淵

從有「外匯殺手」之稱的彭淮南手中接下棒子，中央銀行總裁楊金龍能否維持新台幣匯率穩定，成為外界評價是否適任指標。從全年新台幣維持相對穩定，相較於台股驚濤駭浪，這位菜鳥總裁算是通過第一關考驗。

楊金龍2月底上任後，就面對陸美貿易戰的衝擊，第2季以來外資賣股匯出，加上國際美元飆漲，主要非美貨幣紛重挫，許多人擔心新台幣很可能擋不住國際禿鷹襲擊，為他捏把冷汗。

從外匯存底觀察，相較於對岸狂砸美元，台灣外匯存底不減反增，持續創下新高，原因不外乎央行積極調整資產配置，將美元比重拉高到前所未見的7成，顯示楊金龍雖非外匯背景出身，但多年被栽培，也沒讓師父丟臉。

彭淮南在任時，雖讓新台幣匯率維持相對穩定，但也難逃外界挑戰，外界印象最深刻的莫過前台積電董事長張忠謀，兩位隔空喊話，凸顯央行操作匯率兩難。

沒有彭淮南的光環，楊金龍的壓力更大，產業大老三不五時就喊「貶」，不管外界環境是如何，大概都希望新台幣能適度貶至32～33元水準，甚至恐嚇央行應該趕快出手，免得廠商撐不住。

不像彭淮南遇到這類呼籲，就來個公開信曉以大義，楊金龍透過在匯率上的細膩操作，滿足各方需求，以全年新台幣走勢來看，新台幣不偏不倚，相較於日圓貶了4％，出口競爭力拉高，但又沒像韓元、人民幣貶那麼多，兼顧市場脈動也維持物價穩定。

外界難免會拿楊金龍跟彭淮南表現做比較，就新台幣這年走得有驚無險，確實該給予肯定。

(中國時報)