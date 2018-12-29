陸課反傾銷稅6％ 台塑中箭

2018年12月29日 04:10 中國時報 陳君碩 、 李書良 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸商務部28日公布，決定對原產於台灣、馬來西亞和美國的進口正丁醇進行反傾銷稅的課徵。台塑的相關產品將被課徵6％的反傾銷稅，其他台灣企業的稅率則為56.1％，實施期間自2018年12月29日起算5年。台塑回應表示，去年相關產品營收佔比僅1.3％，對營運影響很小。

據大陸商務部所公布的資訊，該調查是依據《中華人民共和國反傾銷條例》進行調查，調查機關的最終裁定為，原產於台灣、馬來西亞和美國的進口正丁醇存在傾銷，大陸正丁醇產業受到損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。從2018年12月29日起，將對原產於台灣地區、馬來西亞和美國的進口正丁醇徵收反傾銷稅。

台塑相關產品將被課徵6％的反傾銷稅，其他台灣企業的稅率則為56.1％。而美國方面，歐季亞公司（OXEA CORPORATION）的稅率為52.2％，伊士曼化學公司（ Eastman Chemical Company ）等其他美國企業的稅率則為139. 3％。馬來西亞方面，除了國油石化衍生公司（PETRONAS CHEMICALS DERIVATIVES SDN BHD ）的稅率為12.7％ ，其餘馬來西亞公司稅率為26.7％。

台塑是台灣出口大陸正丁醇的主要業者，正丁醇大多出口寧波廠自用。台塑回應表示，對營運影響很小，未來將改銷售大陸來料加工客戶(免反傾銷稅)，並分散至東南亞等市場。

大陸是台灣正丁醇最大出口市場。報導稱，正丁醇是一種有機化工產品，為重要的有機化工原料，主要用於生產丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、丁胺等下游產品，廣泛應用在塗料、粘膠劑、紡織助劑、增塑劑等領域。

另彭博報導，美國針對違反智慧財產權而對大陸祭出的關稅措施，川普政府已批准第一輪豁免申請，美國貿易代表署（USTR）批准984起關稅豁免申請，涵蓋總值340億美元的大陸商品。

(中國時報)