台電延5天簽約 全民恐多付千億

2018年12月29日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

昨天是離岸風電商簽下今年優厚費率最後生死日，但台電「突然」提出《民法》解釋，以遇假日、紀念日可順延，允許風電商在明年1月2日簽下購售電合約 (PPA)，也適用今年每度5.8元高價。但差這5天，全民可能多付1058億電費。

不過，新縣長王惠美領軍的彰化縣政府昨未發給經濟部能源局地方同意書，能源局無法發出任何一張電業籌設許可給離岸風電商，因此沒有業者與台電達成簽約。如果下周三(2日)開工日彰化也不補件，各大風電商拿優厚費率美夢將碎。

在上緯海能、達德（wpd）允能兩風場搶先與台電簽下購售電合約後，內政部營建署本周四(27日)趕著發出6個彰化離岸風電許可函，包括沃旭、海龍、CIP、中鋼等4家開發商，涵蓋「大彰化東南」、「大彰化西南」、「海龍二號」、「彰芳」、「西島」、「中能」6個風場。

由於日前經濟部預告明年再生能源電能躉購費率，離岸風電收購價每度從現行5.8元砍到5.1元。因此各風電大廠無不急著趕在年底前與台電簽下合約，以適用今年費率保證收購20年。

原本台電前天已行文各風電商，昨天下午5點「準時關門」，逾時不收。沒想到昨天突然找到《民法》第122條解釋，以「給付期間日為星期日、紀念日或其他休息日時，以次日代之」，讓其可延到明年1月2日簽約，各風電商又多出5天寶貴時間。

為何突然給予彈性解釋？台電發言人徐造華坦言，先前內部討論沒有注意《民法》規定，如果廠商萬事俱備，自然該依法讓其在許可日內簽約，否則之後還是得面對廠商訴願。

6個風場2100MW容量，如以5.8元保證收購20年，全民電費將付出8769億元，如降為以明年5.1元簽約，則為7711億元，兩者相差高達1058億。

能源局到昨天下班前未發出任何一張電業籌設許可，業者尚無法與台電簽約。能源局官員解釋，這是因為彰化縣政府對風電商允諾的漁業合作方式仍有意見，因此未在「地方政府籌設計畫意見函」勾選同意。

現在就看彰化縣政府是否可能在下周開工日補送同意書，讓四大風電商來的及與台電簽約。但能源局官員對此機率持「保留態度」，意味難產機會較大。

(中國時報)