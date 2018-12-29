2018年12月29日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

2019年就房市需求面分析，新北購屋需求量高居六都之冠。圖為新北江翠北側重劃區個案。（鄭任南攝）

2019年房市從推案至需求，業界普遍看好，鄉林董事長賴正鎰認為，在「韓流」帶動下，預期六都中，高雄最快回溫、堪稱「第一熱」，海悅總經理王俊傑指出，就需求面分析，新北購屋需求量為六都之冠，桃園也相對看好。業界推估新的一年推案量將較今年成長5％，上看1.35兆元。

「明年市場價量持平！」海悅總經理王俊傑指出，依產業前景目前來看雖悲觀，但就上市公司獲利分析還可以，目前台商回台購屋意願增加，這些企業主下手買豪宅，但以自住需求居多。

王俊傑認為，六都市場在新的一年應都朝正向發展，新北與桃園最被看好，高雄市場發展，要看這股「韓流」如何提振產業，如產業確實獲得提升，購屋需求就一定會上揚，中科與南科等近幾年產業進駐增加，就業需求攀升，預期將持續帶動台中、台南房市發展。他強調，有些區域房價喊太高會調整，但有些自住需求高的地區應會持平，而沉寂一段時間的台北市因市場供給問題，房價應漲的機會多，修正的機會少。

「韓流」吸引北部客

甲山林總經理張境在則指出，明年應是「量增價穩」的一年，業者將跟著政府一起拚經濟帶動內需產業，整體市場要看台灣經濟與政府政策而定，依現況政府不打房、銀行利息條件還不錯，市場還滿活絡，至於南部基期低，像高雄市場「鍋子小，水較易滾」，加上「韓流」效應，確實吸引部分北部置產客對高雄加以關注，進而詢問了解。

「2019年全台推案總量將較今年成長5％，達到1.34兆元。」賴正鎰表示，2018年房市為「量增價穩」，到2019年將會是「量增價微揚」。他觀察，最近中大坪數案場的來客量增加近5成，台北市豪宅市場成屋可望加快去化，六都的其他都市也都會很快去化。

揪客團現蹤團購殺價

賴正鎰認為，2019年房地產最熱門的，快速補漲第一名應該是高雄，這是因為韓國瑜當選市長的關係，應該會變得很熱；台中市也一樣，捷運綠線通車後，將會讓台中交通更順暢。

值得注意的是，選後，暌違2年的揪客團現蹤，賴正鎰指出，旗下淡水案有企業主廣邀親朋友好一口氣買12戶，另還有2、3團在談，但與過去不同的是，以前可能是貴婦團等不同族群，目前以企業主為主。他笑說，這些人一來就先亂砍價，但接洽下，因是「團購」，價格會便宜7％、8％。

(中國時報)