無持續讓利 房市難有亮眼表現

永慶房產集團業務總經理葉凌棋（永慶房產集團提供）

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中國時報
永慶房產集團業務總經理葉凌棋（永慶房產集團提供）

今年下半年來，陸美貿易戰線持續擴大，全球經濟雖仍穩定成長，但下半年經濟成長趨緩，房市買氣也略有降溫跡象，觀察今年全台1-10月建物買賣移轉棟數可發現，年增率僅6.2%，而2017年較2016年同期則成長10%，顯示交易量雖然連兩年增加，但增幅已在收斂中，若沒有持續讓利，房市難有亮眼表現。

根據永慶房屋針對網路會員調查，觀察消費者對於2019年第一季房價看法，看跌比例由上季的48%減少3個百分點至45%，看跌比重小幅收斂，房市續走持平、小幅緩跌格局。

主因陸美貿易戰、房市三高等變數，讓消費者對市場產生憂慮，看跌比例仍高，不過，本次調查剛好跨越選前、選後，調查結果看跌比例較上季小幅收斂，顯見消費者確實在選後有購屋信心回升的跡象，或許會產生一波遞延的買氣，延續到2019年第一季。

陸美貿易戰引爆至今已持續將近1年，那麼，消費者首選的資金避險標的是什麼呢？根據本次調查結果發現，房地產異軍突起，占比拉升至33%。

綜觀近年來房市走向，房價修正至今大約已4年，七都房價累計跌幅也只有台北、高雄超過1成，約13%左右，其餘五都房價跌幅僅個位數，相較於金融商品波動，動輒2、3成，即使消費者看跌房價，但看跌不跌，特別顯現出房地產保值、抗跌與避險的功能，成為消費者資金避險的首選。

那麼，若消費者有意在2019年購屋，需求為何呢？根據永慶調查，消費者仍以自住首購、換屋這類自住型買盤為大宗，七都占比在63%至84%之間，而置產、長期收租的收益型需求也有13%至30%的占比，顯示目前房市以自住與長期收益為兩大市場主力。

展望2019年，預估在九合一大選結果底定後，民眾觀望氣氛明顯減少，房市買氣略有回溫，但陸美貿易戰動向未明，若貿易戰沒有緩和跡象，2019年全年交易量與今年持平的機會高；若是美陸兩國能握手言和，朝向正面發展，則國內房市交易或許有擴量空間，預期2019年房市呈現「價盤整、量持平或小幅上升」格局。

(中國時報)

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