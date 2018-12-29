新莊副都心 狂吸台商

2018年12月29日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

九合一大選後，購屋信心增加，加上台灣電影文化園區、新莊Au捷運商城等重大建設預定在2020年完工，讓新莊副都心新推建案買氣攀升，鄉林副總經理林昌智透露，有一組廈門台商近期回台，與親朋好友結伴一口氣買進10戶，一起當鄰居。

新北市的雙都心計畫，因為新北市府所在的新板特區已無素地，大型建設也幾近飽和的情況下，近年來建設重心大多圍繞於新莊副都心周邊。也吸引民間企業願意進駐投資，包括炎洲、儒鴻集團都相繼選於副都心打造國際級企業總部，宏匯集團更一口氣打造「新北宏匯i-Tower」及「新莊凱悅嘉軒酒店」。

陸版肥咖條款啟動後，台商回來看屋的變多了，這股趨勢在選後更明顯，十二月才公開的「鄉林淳真」便吸引不少台商選擇置產。林昌智指出，一位廈門台商，在鄉林之前在新莊副都心推案時，已先買進「鄉林淳風」，現在看到新莊許多重大建設先後落實，對新莊更具信心，加上從機場出來搭機捷直接可到，從買房子到簽約，都是拖著行李箱走進來處理，真的很方便。

這組廈門台商客戶表明不想入住擁緊的台北市，加上新莊價格現在算合理，原本的房子出租後，房客一直接洽想購買，於是他選擇將原來名下的房子出售，與親朋好友買了10戶「鄉林淳真」，大家住在一起。

林昌智說，近年來投資、置產的客戶少，出來購屋的主要是自住的剛性需求客戶為主，但選後置產客戶出來，這群人以台商、上市公司老闆為主，他們對兩岸關係十分敏感，他們認為九合一大選結果，對兩岸關係絕對是正面的；過去這群置產客戶也會看屋，但即使看了喜歡、仍多選擇觀望，不想下手，選後情況明顯不同，較願意購入，且會想買三至四房產品。

「鄉林淳真」周邊除了擁有中港願景公園、塭仔底生態公園、自然生態公園環抱，還有昌平國小、中信國小等明星學校加持，機場捷運A4站步行約5分鐘即可抵達、開車3分鐘即上台1線，8分鐘可接軌北市核心，交通便利。

主力坪數為31至66坪，開價約48萬至55萬元，十二月公開銷售。公共設施除了鏡面水池、TeaHouse茶亭外，更有健身房、游泳池、LoungeBar輕食餐廳、閱覽室、KTV室、棋藝室的規畫，同時加入親子休閒機能，規畫了一般大樓住宅少見的露營區、攀岩區與兒童遊戲室，符合時下流行的運動休閒風，並且在頂樓劃設空中農園，假日在家也不用擔心沒地方溜小孩。

(中國時報)