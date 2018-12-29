年前廚房大改造 收納更簡潔

2018年12月29日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

農曆年前是裝修旺季，不少民眾趁消費折扣旺季，來個廚房大改裝；特力屋表示，由於廚房改裝需規畫、丈量、備料、施工，甚至牽涉水電管線，一定要慎選專案管理師或設計師，並具備廚具專業、櫥櫃的整體設計概念，未來廚房空間、收納才能更簡潔明亮。

以三房兩廳室內空間有限為例，特力屋建議，專業的管理師懂得善用畸零空間，如廚具轉角處的菱形空間，設計多款轉角櫃，層架分段連接、互相連動，開啟門板時可隨著分段延伸到櫃體外，即使角落深處的用具，也能輕鬆移動到眼前取用。

此外，針對傳統廚具底部墊高的空隙，設計「踢腳抽」機能，腳尖輕踢，無須蹲下彎腰即可開啟閉合，寬大的收納空間，適合用以收納大型鍋具，將廚具空間運用淋漓盡致。

對升斗小民來說，廚房大改造要抓多少預算呢？特力屋根據銷售經驗觀察，廚具櫃體換新，廚房三機包括抽油煙機、瓦斯爐、烘碗機等，以及收納機能組件多會同步更換，其衍生的費用須計入預算範圍中；而以單純廚具裝修整體費用來看，多數可以控制在10萬元以下，最多落在8、9萬元之間。

值得留意的是，各廠商農曆年工班很容易排滿，廠商建議12月底前做好預約、規畫，才能避免廚房施工不及、影響農曆年節。

除挑選好廚具，安裝細節也馬虎不得，稍有錯誤不僅縮短廚具使用壽命，更影響使用安全；特力屋建議，屋主施工當下應觀察工班是否有妥善檢測水、電、瓦斯與排水管線皆可正常使用，以及櫃體安裝時，是否利用專業儀器檢測保持水平不歪斜；此外，安裝完成後須全面測試門板、抽屜開啟是否順暢或有歪斜狀況，以便即時調整，若五金絞鏈長時間處於不正確的使用狀態，將損壞、縮短使用壽命。

除了廚房大改造外，空間連結最近的餐桌，簡單布置也能煥然一新；HOLA居家布置設計師邱正賢建議，只要掌握3個布置要訣就能創造新鮮感，首先，掌握素色配花色的技巧，以基礎素面桌巾、餐墊或餐盤襯托金屬圖騰餐具，其次，試用直接從廚房端上桌的美型鍋具，營造空間亮點，最後，挑選鏤空、幾何、線條金屬圖騰或造型餐具等，來增加視覺層次感。

(中國時報)