博士班註冊率抱蛋 頂大全倒

2018年12月29日 04:10 中國時報 簡立欣 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

教育部28日公布107學年度大專校院第1階段校務資訊，最受關切的新生註冊率，國立大學博士班「受傷」慘重，617個系所裡有40個抱蛋，台成清交政、台師大等頂大無一倖免。實踐大學校長陳振貴認為，碩博士班就學期程長，投資報酬率不高，攻讀意願愈來愈低；高教工會組織部主任林柏儀則認為，基礎科學博士班是無從取代的，政府需要檢討頂大博士班招不到學生的原因。

中央9個最多 成大居次

抱蛋的博士班中，以中央大學9個最多，成大有6個、中正5個、台大4個、陽明3個，政大、中興、中山、台海大、東華各2個，新竹清華、台師大、新竹交大各1個。

註冊率掛零的博士班，科系範圍相當廣泛有傳統的哲學、外國語文、經濟、數學、產業經濟等科系，有跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統)、前瞻製造系統博士學位學程、環境智能及智慧系統博士學位學程、新竹交通大學跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統)等，還有新科技研究的太空與電漿科學、奈米積體電路工程博士學位學程、轉譯農業科學博士學位學程等，幾乎是商管類、文史哲、理工農全倒。

陳振貴表示，少子化衝擊，公立大學也必須與招生壓力「直球對決」，並將辦學資源極大化，像是交通大學與陽明大學合校成功，便是最成功的案例。

高教工會批 政府要檢討

陳振貴指出，教育部公布新生註冊率，不少公立大學博士班已經招不到新生，但今年總體大專新生人數還是比去年多出7000多人，這是因為107年度大一新生大多是「龍年寶寶」，明年開始將逐年下滑。

高教工會組織部主任林柏儀則說，這些招不到新生的公立頂大博班，許多專業領域很多屬於基礎科學，甚至還有台大戲劇所，但招生不足不代表科系就要在社會上被消滅，「基礎科學是無從取代的」，政府需要檢討，這些頂大博士班招不到學生的原因何在，很有可能是獎學金不夠，或畢業生缺乏就業機會。

(中國時報)