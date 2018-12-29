瀕臨退場 9私立大專 連2年註冊率未達6成

107學年度新生註冊率9校未達6成

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中國時報
、地方中心／連線報導

教育部28日公開107學年度大專校院第1階段校務資訊，台北基督學院等9所私立大專校院新生註冊率不到6成，且都是已連續2年註冊率未達6成；學校則多反應，部分學校雖有資金短缺問題，但都強調永續經營，精進教學品質。

根據私立大專校院轉型及退場條例草案，全校學生數未達3000人，且最近兩年新生註冊率均未達60%將列專案輔導學校。但宗教研修學院或經主管機關認定辦學績效良好者，不在此限。

9所大專校院中，台北基督學院、和春技術學院、高苑科技大學新生註冊率不到5成，明道大學、崇右影藝科大、中州科技大學、玄奘大學、華梵大學、南榮科大是5成多。

去年17所大專校院新生註冊率不到6成，今年大減為9所，教育部高教司司長朱俊彰解釋，今年把境外生計入，以更符合現實，另註冊率跟招生率有關，新生註冊率私校不到7成，公立大專校院不到8成，教育部就會扣減招生名額，所以學校下一年母數變小，註冊率就會變好。

台北基督學院教務長江愛華表示，學校目前在大學博覽會推廣招生，強調具備宣教士教師全英語教學特色，相信可提升註冊率，且有財團法人新北市美國基督教效力會支持，不會有退場問題。和春技術學院表示，已著手轉型與企業進行課程無縫銜接，今年招生率成長15％，可見學校轉型已逐漸獲得家長及學生肯定。高苑科技大學主祕吳上立說，光看註冊率其實並不準確，今年招收約1500名學生，相較部分學校只收上百名學生，是相對穩定的。

另有15所公立大專校院新生註冊率不到9成，分別是暨南國際大學、台東大學、澎湖科大、東華大學、高雄師範大學、金門大學、陽明大學、台北教育大學、台灣海洋大學、台南藝術大學、屏東科大、雲林科大、虎尾科大、聯合大學、中山大學。

實踐大學校長陳振貴指出，依現況來看，宣告退場的學校，大多是位於偏遠地區的大專校院，辦學資源難與位於都會區的學校相比，即便如此，少子化浪潮仍無法抵擋，學校數量必然走向瘦身（減少）的這條路。

(中國時報)

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