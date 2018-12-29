陸個稅法新制 台幹安心過年

2018年12月29日 04:10 中國時報 吳泓勳 ／上海報導 ／上海報導

大陸國家稅務總局27日最新公告，就2019年上路的《個人所得稅法》新制發布細部文件，個人年終獎金的個稅優惠政策確定將延續至2021年底，換言之，在2022年前，年終獎金等全年一次性獎金，仍可與綜合所得稅分開獨立計稅，有台商就指出，不少台幹原本擔心個稅改革會讓稅負增加，但藉由這3年的緩衝期，讓台幹笑領政策紅包，總算可以回鄉安心過年。

優惠延長 政策紅包

大陸國家稅務總局27日發布《個人所得稅法修改後有關優惠政策銜接問題的通知》，明定2021年12月31日前取得的全年一次性獎金，不併入當年綜合所得，將以該獎金收入除以12個月的數額，對應綜合所得稅率表，計算適用稅率和速算扣除數，亦即年終獎金的課稅將採單獨計算納稅。從2022年1月1日起，則應併入當年綜合所得計算繳納個所稅。

事實上，此前不少台幹擔心，一旦年終獎金併入綜所稅計稅，則個人稅負將大幅提高，新制上路後會造成台幹稅負增加，好意搶在2018年底前提早發出年終獎金幫助節稅，不料卻遇上近日政策放寬，稅務專家指出，部分台商的好意反而讓台幹少了一些節稅紅利，但還是能享受到3年保留期。

稅務專家指出，由於大陸的個稅法新制對稅率累進級距的調整，未來3年的年終獎金在繼續維持獨立計稅之下，相比舊制，台幹的稅負還會來得更少。舉例來說，若台幹今年的年終獎金是3萬元（人民幣，下同）的話，稅額將從2895元減至900元，減幅將近7成。

台商因應 務實面對

但由於不同區間金額的年終減稅幅度落差很大，據《中國基金報》試算，假設年終落在3.6至5.4萬元之間，這波減稅幅度僅約2%，甚至可能出現「獎金多1元、繳稅多幾千」的情形。

安永（中國）華南區人力資本服務合夥人彭紹龍表示，官方原傾向無縫接軌，最終允許保留3年，研判能給企業老闆、高管一段時間因應，思考如何調整薪資結構，避免在新制下造成稅後收入衝擊過大。

廈門台協會長吳家瑩說，對大陸官方給出3年保留期是心懷感恩，只是3年一過，年終納入綜合所得計算如導致稅負增加，該繳的稅也還是得繳。

(中國時報)