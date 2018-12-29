今年10大氣候災難 損失2.6兆

2018年12月29日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

英國救助機構「基督徒互援會」（Christian Aid）27日公布研究指出，2018年與氣候變遷有關的十大災難，從洪患到極端熱浪等，在各國至少造成848億美元（約新台幣2兆6083億元）災損。專家警告，如果不削減溫室氣體排放，未來致命野火、洪患及超級風暴只會有增無減。

2018年，地球上每一個有人類居住的大洲，都發生過至少一起重大氣候相關災難。全球氣候專家克拉瑪（Kat Kramer）的團隊彙整了前十大災難，其中災損最慘重的是佛羅倫斯（Florence）和麥可（Michael）颶風，這兩場颶風於9月及10月襲擊美國、加勒比地區及中美洲部分地區，估計分別帶來170億美元和150億美元損失，總計災損達320億美元（約新台幣9842億元）。

報告提到，日本在夏天頻遭洪災，秋天又有燕子颱風侵襲，共造成逾93億美元（約新台幣2860億元）的災損。在美國，加州地區也因野火肆虐，導致數十人死亡、數千房屋毀損，至少損失90億美元。

另外，發生在歐洲南部的旱災、印度南部洪患、以及菲律賓和中國大陸遭山竹颱風襲擊，也都是2018年與氣候有關，損失慘重的案例。

聯合國上個月表示，過去22年中就有20個年份的氣溫位居史上之最，其中2018年更可能是有紀錄以來第4熱的一年。

(中國時報)