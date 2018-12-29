浩鼎持股案 翁啟惠一審無罪

2018年12月29日 04:10 中國時報 李文正 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

浩鼎案檢院認定差異

前中研院長翁啟惠，遭控以女兒名義收受浩鼎生技董事長張念慈提供的3000張浩鼎股票作為對價，交換中研院研究醣分子生產方法的成果，檢方依貪汙罪起訴翁、張。士林地院歷經近2年審理認為，檢方指控純屬臆測，昨判決翁、張2人無罪，士檢強調，在收到判決書後，再決定是否上訴。

翁啟惠昨未出庭聆判，但發聲明稿表示「正義雖到、名譽難復，希望就此劃下句點」，他並指檢調機關起訴，對於科技有嚴重的誤解，而他在技轉過程中沒有任何違法不道德的事情。

名譽難復 盼劃下句點

現任中研院院長廖俊智表示，翁在學術上有很高的成就，對台灣的生技產業也有很大的貢獻，對他過去2年來所遭受的煎熬感到不捨，如今判無罪，「我們如釋重負」，也希望能塵埃落定，以免對台灣學界及生技界造成更大的傷害。

翁啟惠被訴在2011年與張念慈達成期約，以1500張浩鼎股票交換新一代酵素合成法，可將成本從每公克數百萬美金，降至數千美金。

由於翁在「關鍵電郵」回以「OK」，張又向尹衍樑借321萬美金（台幣9300萬），利用女兒翁郁琇帳戶購買3000張股票，無償贈與翁啟惠，浩鼎開始派人到中研院學習，交付新一代酵素合成法製作的醣分子，成功降低乳癌新藥OBI-822的成本。

電郵內容 難認定賄賂

翁啟惠審理期間強調清白，合議庭審理認為，賄賂是雙方均須明知合意的內容，翁、張二人的電子郵件當中，詢問翁啟回以「OK」，前後內容都沒提到，要求翁從事何種特定職務行為，而且電郵也沒有1500張股票的數字。

法官認為，3000張股票須是「無償取得」才能說是賄賂，但從頭到尾檢方都認為翁以自有資金持有1460張浩鼎股票，張向中嘉公司尹衍樑借錢購股，事後賣股幫翁還錢，但張提出證據顯示，早在2009年就是張幫忙買股，翁從不過問，若有差額，再由張通知翁補足差額，此次買股也是相同模式。

未申報持股 行政違失

合議庭指出，借錢買股是常見行為，翁擁有的1460張股票市價約1億6000萬，也足以支付價金，檢方並沒有提出無償賄賂的證據。

但法官認為，翁未如實揭露以女兒名義持有的3000張浩鼎股票，還強調或形塑自己從未持有任何生技股票形象，已傷害民眾對政府施政信賴，但僅違反公職人員財產申報法規定，不能因借名登記就認定名下股票是賄賂，所以判決無罪。

(中國時報)