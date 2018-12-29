黑工太辛酸 14落跑移工輕鬆騙

刑事局在台中沙鹿及太平區2處民宅，破獲專門詐騙越南民眾的電信詐騙機房。（林郁平翻攝）

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中國時報
／台北報導
警方逮捕3名台嫌及16名越南籍嫌犯。（林郁平翻攝）

台灣詐騙集團鯊魚返鄉犯案，刑事局繼之前破獲泰籍詐騙集團，昨宣布在台中首度破獲2個專門詐騙越南民眾的電信詐騙機房，逮捕方鼎程、蕭育騰、鍾明賢等3名台嫌及16名越南籍嫌犯，其中14人是逃逸移工、2人是觀光脫團旅客，檢方除將19人聲押外，刻持續擴大偵辦幕後人蛇集團。

警方調查，31歲方嫌與32歲蕭嫌，2015年曾在埃及參加詐騙遭當地警方逮捕，服刑2年半後被遣返回台，仍重操舊業，一開始鎖定馬來西亞民眾行騙，後因成效不佳，今年8月起將目標轉為越南民眾。

嫌犯在台中沙鹿、太平租下2棟透天民宅架設詐騙機房，在越南網站刊登可來台打工的廣告，吸收越籍逃逸移工及脫團旅客加入充當話務員，以假冒越南郵政局、公安局等名義，詐騙越南人。

警方出動除暴特勤隊攻堅時，嫌犯緊急將部分資料燒毀或丟入馬桶中企圖滅證，仍遭警方制伏逮捕，起出大批被害人資料、教戰守則及詐騙績效表等贓證物，初估至少有200名越南民眾受騙，不法所得約1500萬元台幣。

警方清查，14名越嫌是逃逸移工，他們異口同聲表示，與先前在台打黑工相比，詐騙輕鬆、好賺多了；另2名假觀光真打工的越嫌，一人早在7月中脫團落跑，另名本月15日來台，2嫌坦承在越南看到應徵廣告後，隨即有人叫他們到指定的旅行社報名，抵台就被人接走、集中管理，始知是加入詐騙集團。

檢警研判，日前脫逃的百餘名越客，應該也是以相同模式「引進」，不排除有其他不法集團利用這些越客犯案。

警方將就所查獲的相關資料，交由刑事局駐越南聯絡官協請當地警方清查，全案由檢警擴大偵辦。

此外，調查局也宣布在台中七期高級住宅區租用透天別墅作為機房的詐騙集團，逮捕11人，該集團專門詐騙大陸民眾，分工細密，顯見詐騙集團返台犯案已成為重大治安議題。

(中國時報)

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