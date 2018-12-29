女法官帶球審理 開心今好好放假

2018年12月29日 04:10 中國時報 李文正

前中研院長翁啟惠被訴貪汙案獲判無罪，承審的士林地院法官彭凱璐在宣判前一晚，在臉書留言說，謹記著自己是法庭中距離事實最遙遠的人，仔細、謹慎地面對每個案件，「選擇在明天過後，讓自己好好放假」，宣告718個忙碌又沉重的審理日子，終於告一段落。

35歲的彭凱璐，司法官訓練所第48期結業，到士院工作將近6年，臉上始終帶著微笑，在其他女法官眼中，是個認真負責的好法官，也認為辦案謹慎的她，不會是個「恐龍法官」。

事實上，2016年9月，彭剛結束審理骨科名醫林君甫詐領健保費被控貪汙案，不到3個月，就分到翁啟惠案，該案極受社會矚目，她利用過年休息時間，整理上千封電子郵件，同時將卷證資料重新編號，加快開庭翻卷速度，才確定半年後的庭期。

然而，翁案涉及許多生物科技、新藥研發、臨床試驗技術等專業知識，涉案人的電郵內容均為專業英文，幸好彭凱璐是政大法律系，又是風險管理與保險研究所碩士，英文底子好，但為了了解專利部分，還是調閱不少相關的期刊論文。

但該案極其複雜，她還一度因懷孕身體不適，無法站立、走動，最後在完成該案準備程序後，請了一段時間安胎假，才又回到工作崗位，並且在今年8月底辯論終結前，就已開始著手整理判決資料，在合議庭評議後，開始努力寫判決。

今年初，彭產下1女，乳名「張小妞」，而昨天是今年的最後一個工作日，彭選擇在這天宣判別具意義，只是對許多法官而言，判無罪需要更多的勇氣和理由，一切就留給社會公評。

(中國時報)