看廣告揪團來 再逮5越客

2018年12月29日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

移民署新北市專勤隊27日在樹林、三重及三峽查獲3男2女共5人，其中2男2女從三重旅社脫團，2女打扮艷麗疑要外出上班，2男則是在越南小吃店喝酒慶祝，準備要上工；另名男子則從高雄脫逃後搭車至新北市藏匿，他們供稱是在越南看到廣告招募來台打工，彼此並不認識，全案由專勤隊擴大追查人蛇集團。

此外，對於行政院政務委員張景森在臉書發文稱，「吃燒餅哪有不掉芝麻的？」引發爭議，張景森昨刪文，但行政院長賴清德表示，這樣的說法「當然不恰當」，他要求必須迅速找回失聯越南民眾，並要求相關部會應深入檢討。

昨天被查獲的5人供稱，他們在網路中看到廣告，繳交約800至1200元美金，就可來台打工，所以朋友呼朋引伴一起來，才會參加旅行團，「來台前就知道是要來工作的！」有些人並不認識，是在越南機場時認識的。

移民署研判，不少脫團觀光客自高雄入境後，陸續分批向北部移動，脫團目的則為來台探視親友或來台打工，背後是否涉及犯罪集團集體操控，正循線調查中。

移民署表示，至今尚有130人行蹤不明，已將脫團旅客全數列為出境口頭查詢對象，如有脫團旅客未於境內查獲，卻想在機場、港口自行離境者，將會有效攔阻，以瞭解脫團目的、在台具體動態及接觸對象。

(中國時報)