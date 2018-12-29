雙北公車 2019年7／1起上下車須刷卡

2018年12月29日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市交通局為簡化公車收費方式，同時蒐集乘客搭乘習慣作為路線調整依據，明年7月起持電子票證搭公車，上、下車皆須刷卡且統一上車扣款，不過沒有強制性，市府研擬舉辦抽獎活動，鼓勵民眾配合政策改變習慣。交通局長陳學台28日向市長柯文哲報告指出，新北市初步同意配合，未來雙北將一起推動。

抽獎宣導 送一年定期票

北市公車去年8月起採用「一門一機」，方便使用電子票證乘客從前門或後門上下車，但各業者營運模式不一，有些是上車刷卡，有的下車刷卡，容易產生乘客重刷或忘記付費情況。

為簡化付費流程並蒐集乘客起迄站資料，讓公車路線規畫符合需求，交通局研擬明年7月起，實施除乘客上、下車皆須刷卡，若該公車路線為一段票，統一於上車刷卡或付現，減少民眾辨別上下車付費困擾及影響動線，至於兩段票以上收費方式仍待討論。

北市公運處長常華珍強調，上下車皆刷卡並非強制性，下車未刷卡不會鎖卡，為鼓勵民眾配合政策，計畫舉辦抽獎提高誘因，獎項包括公共運輸一年定期票等，比起每個月只能省下約10幾元的點數回饋，民眾意願會更大。

柯籲給優惠券或積點

對此，柯文哲表示，一定要有好處才會有人幫忙，而且獎品要有足夠誘因，若沒有好處誰願意幫忙，光靠抽獎吸引力不夠，應該可以提供優惠券或累積點數，擴大誘因。

雙北市交通局曾討論同步推動上下車皆刷卡政策，傳出遭新北交通局打槍，陳學台昨說，前天雙北交通例行工作小組會議前，有跟新北交通局長鍾鳴時討論，對方口頭承諾願意配合，雙北市將於明年7月同步實施公車刷卡政策。

(中國時報)