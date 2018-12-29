清潔隊外勤獎金 調至8000元

2018年12月29日 04:10 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

新北市長侯友宜28日上午視察樹林、土城清潔隊，慰勞第一線的清潔隊員，並致贈象徵「大吉大利」的橘子。侯友宜表示，新北市已經7年蟬聯全國最乾淨的城市，感謝基層人員辛勞，明年元旦起，外勤清潔隊獎勵金全面調高至8000元，已請環保局調整預算。

7年蟬聯最乾淨的城市

侯友宜表示，一大早到樹林區清潔隊，關心這群為環境衛生努力打拚的清潔隊夥伴，清潔隊是保護這座乾淨城市的根本，也是市民心中最感激的基層力量，新北市已7年蟬聯全國最乾淨城市，明年元旦起，外勤清潔隊獎勵金將調高為8000元，將請環保局調整預算，讓清潔隊員得到更多肯定，才能鬥志高昂，讓新北市愈來愈好。

侯友宜說，他每天都會跟第一線的市民站在一塊，今天早上視察清潔隊，下午可能就去派出所坐坐，或者抽空去探訪戶政事務所，因為問題總得在第一線解決，像是今天就有清潔隊員提出要求，希望能增設飲水機數量、擴大休息室等，他都納入考量，絕對跟市民站作伙。

感謝基層辛勞提高鬥志

環保局指出，外勤清潔隊員獎金原本為6000元，2017年將部分具有危險性的項目，例如駕駛、操作危險性機具等工作類型，調高至8000元，經過1年試辦，考量清潔隊員會互相支援工作，決定全面從優提高至8000元，明年元旦上路。

環保局表示，清潔隊員不分平日假日、晴天雨天，全年無休各司其職，天災後更是全面動員，快速清潔修復市容，看似簡單的清潔工作，範疇其實相當廣泛且專業，舉凡掃路、清溝、資源回收、巨大家具回收、廚餘、堆肥收運等，將秉持為民服務的精神，繼續守護新北市的環境衛生。

(中國時報)