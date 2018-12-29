中油觸媒遭竊 疑內神通外鬼

右側為新鮮觸媒，左側為使用過的觸媒。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導
中油桃園煉油廠10月發現21桶、約2噸新鮮觸媒不翼而飛。（蔡依珍攝）

中油桃園煉油廠10月發現21桶、約2噸新鮮觸媒不翼而飛，因觸媒內含貴金屬白金，以現值估算損失達700萬元，但提煉不易，警方正依可能的銷贓管道追查，不排除中油內神通外鬼，串通不法集團犯案。

中油桃園煉油廠2010年7月間購入86桶、每桶約105公斤的新鮮觸媒，存放在廠內第12號倉庫，但今年10月22日一早8點，承包商請領觸媒時，發現重量異常，中油公司人員清點，證實其中21桶儲桶內的新鮮觸媒短少，扣除使用消耗的數量，約有近2噸的觸媒不翼而飛。

躲過關卡 不可思議

中油指出，倉儲管理的領料程序有層層把關機制，承辦員和主管都要簽核，且新鮮觸媒是粉末狀，接觸者呼吸道和皮膚都會過敏，只能在氮氣空間全副武裝才能取用，就算能從倉庫取出，到大門也要出示保全驗證放行條，並開後車廂檢查無誤後才能通行，多達2噸觸媒憑空消失，桃煉廠也覺得不可思議，案發後已加裝監視器和巡邏箱嚴防宵小。

中油人員透露，短少的2噸新鮮觸媒，以當時購入金額計算約20萬元，但因內含2至3％的高純度白金，隨著近年白金價格水漲船高，短少的新鮮觸媒現價約700萬元，但提煉白金是高度專業的技術，已發文請6家廢觸媒處理廠商協助通報。

白金價漲 宵小覬覦

龜山警方表示，遭竊的第12號倉庫並無設置監視器，將根據中油提供的線索，清查可能的銷贓管道，並訪談可進出第12號倉庫的中油公司人員與廠商，釐清案情。

(中國時報)

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